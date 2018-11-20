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Öğretmenin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 12:31 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde, tamirciye götürdüğü bilgisayarında uygunsuz görüntüler ele geçirilen öğretmen açığa alındı.

Öğretmenin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı!

Milas’a bağlı Kazıklı Mahallesi’nde öğretmenlik yapan S.B.'nin (54) bozulan bilgisayarını tamirciye göndermesiyle ortaya çıkan olayda, bilgisayarın hard diskinde çocuk pornosu ve kendisine ait fetiş görüntüler ele geçirildi. Bilgisayarın içinde görüntüleri fark eden tamirci, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Emniyet mensupları söz konusu bilgisayara el koyarak inceleme başlatırken, görüntülerin bulunduğu bilgisayarın sahibi öğretmen S.B. gözaltına alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınıp, hakkında soruşturma başlatılan S.B.; işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edildi. İHA

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Muğla öğremen uygunsuz görüntü çocuk pornosu

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36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Okuyucu Yorumları 3 yorum
TESADÜF AZ ÖNCE SİVAS ÜLKÜ OCAKLARI OĞUZ BULUTUN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI KARŞIMA, KANIM DONDU.. GAVURLAR İYİLER..ÇOK ÇOK İYİLER.. ÇOK BOZUK BİR TOPLUM OLDU TÜRK TOPLUMU..
HER GÜN SAPIK HABERİ GELİYOR, KALİTESİZ TOPLUMUMUZ VAR. NAMUSU ŞEREFİ ONURU İÇİN YAŞAYAN İNSANLARLA AYNI HAVAYI TENEFFÜS ETMEMELİLER BU İNSANLAR..
Yandas sendikanin yandas ogretmeni
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