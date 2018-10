Öğretmeninden kız öğrencisine Whatsapp'tan iğrenç taciz mesajı!

Olay, Muratpaşa ilçesi, Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki bir ortaokul meydana geldi. İngilizce öğretmeni N.D., iddiaya göre okulun kütüphanesinde 7'nci sınıf öğrencisi A.B.'yi boynundan öptü, kıyafetlerinin altından ve üzerinden vücudunu elledi. N.D., başka bir gün ise yine kütüphanede ve boş bir sınıfta öğrencisi A.B.'yi sıkıştırıp, taciz etti. A.B.'nin durumu anlatması üzerine anne N.U. polise başvurarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan N.D., 'çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'çocuğa cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.

REHBER ÖĞRETMEN ORTAYA ÇIKARDI

Antalya Cumhuriyet Savcılığı tarafından N.D. hakkında iddianame hazırlanırken aynı okuldan 2 kız öğrenci, rehber öğretmen Ö.Y.'ye giderek, N.D.'nin kendilerine de cinsel istismarda bulunduğu anlattı. Rehber öğretmenin durumu bildirmesi üzerine savcılık, N.D.'nin birden fazla çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanması için ayrı ayrı iddianame hazırladı. N.D., 2 ay önce görülen bu davalardan birinden delil yetersizliği nedeniyle beraat ederken, diğerinde 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar istinafa gönderildi.