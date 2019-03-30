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Öğretmenine verdiği sözü tutamayınca pistte hüngür hüngür ağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 10:47 | Son Güncelleme

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 'atletizmi geliştirme projesi'nde öğretmenine verdiği sözü tutamayan ortaokul öğrencisi Ayşe Şaran pistte hüngür hüngür ağladı.

Turgay İPEK - Zafer KUMRU ERZURUM,(DHA) Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 'atletizmi geliştirme projesi'nde öğretmenine verdiği sözü tutamayan ortaokul öğrencisi Ayşe Şaran pistte hüngür hüngür ağladı. Yarışmalara katılan antrenör ve görevliler kendini yerden yere atan öğrenciyi güçlükle sakinleştirebildi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kampüsü'nde yapılan minikler ve yıldızlar atletizm geliştirme projesi grup yarışmalarına Erzurum'un yanı sıra Kars, ığdır, Ağrı ve Ardahan'dan 150 sprocu katıldı. Kar yağışı altında gerçekleşen yarışlarda öğrenciler dereceye girebilmek için büyük bir efor sarfetti. Pistte koşan sporculara, arkadaşları ve antrenörleri de parkur dışından bağırarak destek oldu. Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Doğruyol Şehit Astsubay Tuncay Güneş Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ayşe Şaran takım arkadaşları ile birlikte 2 bin metre koşarak okulunu temsil etti. Şaran, ferdi olarak ilk 10'a giremediği için takımı üçüncü oldu ve Türkiye şampiyonasına katılmayı kıl payı kaçırdı. Ayşe Şaran yarış sonunda aldığı başarısızlık nedeniyle hüngür hüngür ağlayıp kendini yerden yere atmaya başladı. Çevredeki görevliler ve antrenörler genç kızın yanına giderek güçlükle sakinleştirdi. Beden Eğitimi Öğretmenine verdiği sözü yerine getiremediği için çok üzgün olduğunu söyleyen Şaran, Öğretmenime 'kazanacağım' dedim ama yapamadım. Çok üzgünüm herkesten özür diliyorum. İyi koşabilsem takım ikinci olacak ve Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacaktık diye konuştu. Atletizm İl Temsilcisi Beden Eğitimi Öğretmeni Fesih Doğan, Atletizm Geliştirme Projesi'ne federasyonumuz üzerinde çok fazla durduğu bir dal. Buradaki amaç küçük yaştaki çocuklarımızın hem spora kazandırılması hem de yetenekli sporcuların bulunup atletizm camiasına sürekli olarak başarılı bir şekilde devam ettirilmesi. Bölge yarışmasına 5 il katıldı. Burada dereceye girecek olan iller Sakarya'da finallerde gurubumuzu temsil edecekler. Hava şartları fazla iyi değildi. Ama krosun zaten özelliği doğada zorlu mücadeleye dayanan bir yarışma türü. O yüzden kros yarışmaları bu şekilde yapılıyor dedi. Yarışmalar sonunda dereceye giren takım ve sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi.

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