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Öğretmenini öldüren öğrenci, hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 12:29 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde öğretmeni Necmeddin Kuyucu’yu bıçaklayarak öldüren öğrencisi F.Ç.’nin (17) yargılanmasına başlandı.

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN- Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde öğretmeni Necmeddin Kuyucu’yu bıçaklayarak öldüren öğrencisi F.Ç.’nin (17) yargılanmasına başlandı. Kuyucu’nun ailesine destek vermek isteyen yüzlerce öğretmen Gebze Adliyesi önünde toplandı.
Olay, 2 Nisan günü, Gebze İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu, 11'inci sınıf öğrencisi F.Ç. tarafından odasında bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kuyucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra yakalanan F.Ç. tutuklanarak, cezaevine konulurken, okula ‘Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi’ adı verildi.
YARGILAMA BAŞLADI
Necmeddin Kuyucu’nun öğrencisi tarafından şehit edilmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davanın ilk duruşmasının görülmesine bugün Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık F.Ç. ve Kuyucu’nun ailesi ile taraf avukatları katıldı. Çeşitli eğitim sendikalarının temsilcileri ile yüzlerce öğretmen de acılı aileye destek vermek için adliyeye geldi. Saat 10.30'da başlayan duruşma sürüyor.
EĞİTİMCİLER AÇIKLAMA YAPTI
Duruşmanın başlamasının ardından adliye önünde açıklama yapan Eğitim-Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, "Burada ortak bir acının paydasında toplandık. Yaklaşık 7 ay önce kıymetli bir kardeşimizi vahşi bir saldırı neticesinde kaybettik. Yine o acı neticesinde Necmeddin Hocamızı kaybettiğimiz için bir araya gelmiştik ve onu toprağa vermiştik. Bugün de 24 Kasım arifesinde bu duruşmadan dolayı bir araya geldik. Etrafa baktığımda hiçbir ayrım yapmaksızın ortak paydamızın eğitim, geleceğimiz, öğretmenimiz, gençliğimiz, öğrencimiz olduğu düşüncesinden hareketle, ortak paydamızın insanlığımız olduğundan hareketle bugün burada toplandık. Ben bu hassasiyeti gösteren bütün eğitim çalışanı arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

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