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Öğretmeninin aklını başından aldı

İLGİNÇ HABERLER  | 01.11.2018 23:08 | Son Güncelleme

Lise öğrencisi, tarihi eserin içine saklanarak öğretmeni ve arkadaşlarını korkuttu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Okul gezisiyle birlikte müzeye giden lise öğrencisi bir tarihi eserin içine saklandı. Öğretmenini ve arkadaşlarını korkutan lise öğrencisinin o anlarını arkadaşları kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
öğretmen şaka müze

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