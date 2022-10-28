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Öğretmeninin evinde ölü bulunmuştu! Acılı baba: Ona öğretmen demeye dilim varmıyor, oğlumun ölümü şüpheli

28.10.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 6 gün önce meydana gelen korkunç olayda 17 yaşındaki genç Almanca öğretmeninin evinde ölü bulunmuş, iddiaya göre evde uyuşturucu kullanılmıştı. Oğlunun mezarına ziyarette bulunan acılı baba, ''Bu ölümün şüpheli olduğu belli. Oğlumun herhangi bir rahatsızlığı yoktu, çok sağlıklıydı, ölümü bize şok oldu. O gece evde belki bir şeyler oldu ama bunu engelleyebilecek tek insan öğretmendi. Benim öğretmen demeye dilim varmıyor. Mutlaka bir şeyler var, şüpheler ortada'' şeklinde konuştu.

Öğretmeninin evinde ölü bulunmuştu! Acılı baba: Ona öğretmen demeye dilim varmıyor, oğlumun ölümü şüpheli

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Kalpak, 6 gün önce 5 arkadaşıyla Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Almanca öğretmeni H.G.’nin evine geldi. Gecenin ilerleyen bölümünde öğretmen H.G., Kalpak ve arkadaşları iddiaya göre uyuşturucu hap kullandı. Bir süre sonra arkadaşlardan 3’ü evden ayrılırken, Kalpak ve 2 arkadaşı ise kaldı. Sabah uyanan H.G, öğrencisini Yiğit Kalpak’ı hareketsiz bulması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ÖĞRETMEN SERBEST BIRAKILDI

Adrese gelen sağlık ekipleri, Kalpak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili gözaltına alınan Almanca öğretmeni H.G. ile Kalpak’ın 5 arkadaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden Yiğit ise, gözyaşları içinde Konuksever Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Dün doğum günü olan Yiğit’i mezarı başında arkadaşları ve ailesi yalnız bırakmayarak, mezarına çiçekler bıraktı. Arkadaşlarının üzüntüsü ise yüzlerine yansıdı.

"ÖĞRETMEN DEMEYE DİLİM VARMIYOR"

Oğlunun arkadaşlarının taziyelerini kabul eden baba Mehmet Kalpak, “Olayın şüpheli olduğundan eminiz. Avukatımız ile birlikte gerekli işlemleri yaptık peşini bırakmadık. İçimizi asıl acıtan bu insanların şuanda dışarda olmasıdır. Bu şahıslar başka çocuklara da zarar verebilir. Şu süreçte biz, bu insanların karakolda ve adliyede geçirdikleri zamandan daha fazla vakit geçirdik. İçimiz yanıyor, burada bu kadar çocuk ve hiç kimse olayın bu şekilde olduğuna inanmıyor. Oğlumun eğitim gördüğü okulun öğretmeni, o gece evde belki bir şeyler oldu ama bunu engelleyebilecek tek insan oydu. Benim öğretmen demeye dilim varmıyor, öğretmen dediğin insan anne demektir, baba demektir, ailenin olmadığı bir yerde koruyacak kişidir” dedi.

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"ADALETİ İSTİYORUZ"

Acılarını bile yaşayamadıklarını ifade eden baba Kalpak, “Bir babanın çocuğunun ölümünü kabul edip, keşke başka bir nedenden dolayı olsaydı dedim, gerçekten çok zor bir dönem. Bu insanlar dışarda olduğu için acıyı yaşayamıyorsun, bir suçlu varsa suçlunun tutuklanması gerekir. Bakınca zaten şüpheli olduğu belli bu işin peşini asla bırakmayacağız. Bunun içinde adaleti gerçekten istiyoruz. Oğlumun herhangi bir rahatsızlığı yoktu, çok sağlıklıydı, bu ölüm bize çok büyük bir şok oldu” dedi.

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"SÜRECİ SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ"

Oğlunun doğum gününü kutlayamadıklarını anlatan Kalpak, “Hayat işte insanın karşısına neler çıkacağını bilemiyorsun. Bu işin peşindeyiz kimse elini kolunu sallaya sallaya dolaşamayacak. Yaşanan bu olayda mutlaka farklı durumlar söz konusu ve bu olayla ilgili kim ne biliyorsa gidip gerekli mercilere açıklamasını yapmalı. Şu an bu durumda başka bir baba da olabilirdi onlarda bunu yaşayabilirdi. Mutlaka bir şeyler var, şüpheler net ortada ben avukatım ile birlikte sürecin sonuna kadar arkasındayız” açıklamalarında bulundu.

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(İHA)

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