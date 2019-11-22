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Öğretmenler ara tatili dolu dolu geçiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 12:42 | Son Güncelleme

Bingöl’de öğrenciler kadar öğretmenler de ara tatili katıldıkları etkinliklerle dolu dolu geçiriyor.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde, Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de çeşitli aktiviteler düzenleniyor.

Bingöl’de öğrenciler kadar öğretmenler de ara tatili katıldıkları etkinliklerle dolu dolu geçiriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde, Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Kent genelindeki okullarda öğrenci, veli ve öğretmenlerle birçok etkinlik yapılırken, merkez Saray Anaokulu’nda da öğretmenlere okçuluk, drone ve erbane eğitimi veriliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen “Mesleki Gelişim Haftası” kapsamında çeşitli etkinlikler planladıklarını aktaran Saray Anaokulu Müdürü Meral İncesu, çeşitli aktivitelerle öğrencilerin olduğu kadar öğretmenlerin de motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştıklarını söyledi. Okçuluk, erbane ve drone uçuşları yaptıklarını söyleyen İncesu, “Bu yıl ilk defa uygulanan ara tatil dönemini nasıl verimli geçirebiliriz diye plan program oluşturduk. Program içinde sadece öğrencilerin değil öğretmenlerin de motivasyonunu artıracak etkinliklere de yer verdik. Okulumuzdaki öğretmenlerimizin daha önce denemediği etkinliklere yer vermeye çalıştık. Okçuluk, drone eğitimi ve erbane enstrüman gibi etkinlikleri okul bahçemizde yapıp kişisel gelişime katkı sağlamaya çalıştık. Yapılan bu farklı etkinlikler, öğretmenlerimizin yeni döneme daha dinamik başlamasına yardımcı olacaktır. Amacımız sadece veli ve öğrenci üzerinden değil, aynı zamanda personelimizle yaptığımız çalışmalarla okul performansını üst seviyeye çıkartmaktır” dedi.
Bu aktivitelerin hem kendilerine hem de öğrencilere faydalı olacağını dile getiren öğretmen Sibel Çurku Avcı, “Mesleki gelişim haftasında yapmış olduğumuz farklı etkinliklerle hem eğlenceli vakit geçirdik hem dikkat ve motivasyonu arttırıcı etkinlikler yaptık. Yeni haftaya başladığımızda hem daha motive hem de daha donanımlı bir şekilde başlayacağımızı düşünüyorum. Bu etkinliklerin üzerimizde olumlu etkileri olacaktır” şeklinde konuştu.
Öğrenci velisi Derviş Çakar ise, “Öğretmenlerimizin yapmış olduğu etkinliğe ben de öğrencimle katıldım. Çocuklarımız gayet memnun. Bundan dolayı öğretmenlerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

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