Öğretmenler atık kağıtları satıp okulu boyadı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’daki Necdet Semker İlkokulu öğretmenleri, geri dönüşümde değerlendirmek üzere topladıkları yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki defter ve kitapları satarak elde ettikleri para ile boya alıp okulu boyadı.

Avcılar’da göçün yoğun görüldüğü Tahtakale Mahallesi’nde 11 derslikte 572 öğrencisi bulunan Necdet Semker İlkokulu’nun Müdür Vekili Abdullah Ziya Karaağaç, ders yılında başlattıkları kampanya ile öğrencilerden toplanan kullanılmayan defter ve kitapların yanı sıra okulda kullanılan atık kağıtları toplanmasını sağladı. Karaağaç, bu atık kağıtları 800 TL’ye satarken eğitim yılının bitmesi ardından gönüllü 6 öğretmen ile birlikte iki katlı okulu boyatmaya karar verdi. Öğretmenler, ders yılı boyunca öğrencilerine bilgilerini aktardıkları sınıfta kara kalem veya tebeşir yerine ellerine fırçayı alarak duvarları boyadı. Yılın yorgunluğuna rağmen memleketlerine gitme yerine sınıfları 11 sınıfı ve koridorları 6 günde pırıl pırıl hale getiren öğretmenler daha sonra tatile girdi.

Necdet Semker İlkokulu Müdür Vekili Abdullah Ziya Karaağaç, tamamen gönüllülük esası ile fırça salladıklarını sınıfların yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirmekten mutlu olduklarını söyledi.