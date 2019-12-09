HABER

Öğretmenler ‘bilime’ gönüllü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:36 | Son Güncelleme

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin bilimi topluma yaymak hedefiyle gerçekleştirdiği ‘Bilim Elçileri’ eğitim programı başladı.Fen bilgisi öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik olarak düzenlenen ve geçtiğimiz hafta sonu start alan 4.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin bilimi topluma yaymak hedefiyle gerçekleştirdiği ‘Bilim Elçileri’ eğitim programı başladı.
Fen bilgisi öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik olarak düzenlenen ve geçtiğimiz hafta sonu start alan 4. dönem eğitim programına 27 gönüllü öğretmen katıldı. Eğitim programıyla adaylara Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ndeki işleyiş ve atölye çalışmalarıyla bilim iletişimine yönelik bilgi ve teknikler aktarılıyor. Programa katılan adaylar, okul dışı ortamlarda farklı öğretim, yöntem ve teknikleri öğrenme fırsatı yakalıyor. Bilim elçileri eğitim programına katılanlar ayrıca teknolojinin bilimi aktarmadaki rolünü kavrama ve farklı öğretim teknolojilerini bilimle bağdaştırmada, 21. yüzyıl becerilerini kavrayabilmenin temel taşları STEAM, bilimsel atölye, deney alanları, proje çalışmaları ve bilim gösterisi gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olacak. 10 hafta sürecek olan ‘Bilim Elçisi’ programını başarıyla bitiren adaylara, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından ‘bilim elçisi sertifikası’ verilecek.

PARTNER Kainatın en güzeli seçildi! Kainatın en güzeli seçildi!
Akkuyu’da elektrik iletim sistemi bağlantı anlaşması imzalandıAkkuyu’da elektrik iletim sistemi bağlantı anlaşması imzalandı
Yurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara operasyon: 2 gözaltıYurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara operasyon: 2 gözaltı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Böyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılar

Böyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılar

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk! 3 kararı veto etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doğa Koleji öğretmenlerinin eylemine velilerden destek (Doğa koleji satılıyor mu?)

Doğa Koleji eyleminde yeni gelişme

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.