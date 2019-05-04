Öğretmenler çocuklar için tasarladı

Bakan Varank: Başarılı bir dijitalleşme için iyi eğitilmiş iş gücüne ihtiyaç var

Bakan Varank: Başarılı bir dijitalleşme için iyi eğitilmiş iş gücüne ihtiyaç var

Yazıcı, yarışmaya katılan tüm eğitimcilere teşekkür ederek her eğitim materyali tasarımının, harcanmış zamanı, tutkuyu ve yeteneği bünyesinde barındırdığını söyledi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması"nın materyallerin eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve örnek çalışmaların modellik teşkil ederek yaygınlaştırılmasını amacıyla düzenlendiği belirtildi.

"Sergimiz, yurdumuzun dört bir yanından gelen öğretmenlerimizin tasarımlarını görülebilir kılıyor. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmamız şu prensipten hareket etti; Bir şeyi tasarlayana kadar onu gerçekten gördüğünüzü iddia edemezsiniz. Yenilikçi eğitimci her zaman yeni bir şeyin peşinde koşarak alışılmamışı yakalamaya çalışandır. Tasarımlar eğitim ortamlarımıza yöneliktir. Materyal tasarımı yapmak en yeni çözümü gerçekleştirerek öğretme sorunlarını çözmektir. Zaten Tasarım Beceri Atölyelerimizle eğitim ortamlarımızda tasarım artık daha da öne çıkıyor. Bu vesileyle 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda bilinmeyen tasarımı bilinir kılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Eğitim materyalleri tasarımları ancak okullarda kullanıldığında tamamlanır."

Yarışmaya Türkiye genelindeki eğitim kurumlarından binlerce başvuru yapılırken projelerden 70 puan ve üzeri alan 70 ilden 210 materyal sergilendi.

Eğitimciler, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırladıkları materyaller ile dijital materyal kategorisi olmak üzere beş alandaki tasarımlarla sergide yer aldı.

Ziyaretçilere tasarımlarının eğitim ortamlarına getirdiği yenilikleri anlattılar.

Sergilenen materyaller gün boyunca değerlendirme kurulu tarafından yerinde incelendi. Ardından beş kategoride ödül alan tasarımlar belirlendi.

Ayrıca sergi kapsamında Fatih Öğretmenler Korusu konser verdi.

