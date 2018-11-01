HABER

Öğretmenler dersi "oyunla" öğretecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 15:57 | Son Güncelleme

Samsun'da öğrencilerin algılarının güçlenmesi, yeteneklerinin gelişmesi amacıyla öğretmenler dersleri, "Oyun temelli eğitim modeli" kapsamında kendilerinin tasarladıkları senaryo eşliğinde anlatacak - İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen: - "Her öğretmenimiz farklı oyun senaryoları geliştirerek öğrencilerimizi eğitecek"

Samsun'da, "oyun temelli eğitim modeli" kapsamında öğretmenler, öğrencilerin yeteneklerinin gelişmesini sağlamak için dersleri oyun eşliğinde yapacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "oyun temelli eğitim modeli" ile öğrencileri ezbercilikten kurtarmak, derse aktif katılımı sağlamak, okul korkusunu en aza indirmek ve derslerin oyun yöntemiyle işlenmesini sağlamak amacıyla uygulamaya koyduğu "İşte oyun" projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, öğretmenlerin tasarladığı senaryo kapsamında öğrenciler, fen ve matematik dersi gördü.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri oyun temelli eğitim modeliyle ezbercilikten kurtaracaklarını, derslere aktif katılımı sağlayacaklarını söyledi.

"Oyunla eğitim" yöntemiyle eğitsel oyunlar eşliğinde derslerin işlenmesinin sağlanacağını anlatan Esen, "Proje kapsamında ilköğretim okullarında her öğretmenimiz farklı oyun senaryoları geliştirerek öğrencilerimizi eğitecek. Oyun senaryoları çocukların algılarının güçlenmesini, yeteneklerinin gelişmesini sağlayan en iyi eğitim metodudur." dedi.

Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerde 25 oyun öğrendiklerine işaret eden Esen, "Ders ve konuların özelliklerine göre 25 oyunun farklı versiyonları dönüştürülerek 529 ders temelli yeni oyun üretildi. Bu oyunlar derslerdeki konulara göre oynatılarak eğitim öğretime katkı sunulacak." ifadesini kullandı.

PARTNERAltın orana sahip 10 ünlü isim!Altın orana sahip 10 ünlü isim!
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldüTSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldü
Savaş mağduru Suriyelilere, el ve ayak proteziSavaş mağduru Suriyelilere, el ve ayak protezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen Oyun temelli eğitim modeli Samsun

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Bahçeli noktayı koydu! 'Tek başımıza katılacağız'

Bahçeli noktayı koydu! 'Tek başımıza katılacağız'

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O hainin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı!

O hainin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

Bursa'da şehit polisin kalbi bir gence nakledildi

Bursa'da şehit polisin kalbi bir gence nakledildi

TRT'de ilginç sözler! Teyfur Erdoğdu: Allah'ı çok görürüm!

TRT'de ilginç sözler! Teyfur Erdoğdu: Allah'ı çok görürüm!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.