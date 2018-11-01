Samsun'da, "oyun temelli eğitim modeli" kapsamında öğretmenler, öğrencilerin yeteneklerinin gelişmesini sağlamak için dersleri oyun eşliğinde yapacak.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "oyun temelli eğitim modeli" ile öğrencileri ezbercilikten kurtarmak, derse aktif katılımı sağlamak, okul korkusunu en aza indirmek ve derslerin oyun yöntemiyle işlenmesini sağlamak amacıyla uygulamaya koyduğu "İşte oyun" projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, öğretmenlerin tasarladığı senaryo kapsamında öğrenciler, fen ve matematik dersi gördü.
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri oyun temelli eğitim modeliyle ezbercilikten kurtaracaklarını, derslere aktif katılımı sağlayacaklarını söyledi.
"Oyunla eğitim" yöntemiyle eğitsel oyunlar eşliğinde derslerin işlenmesinin sağlanacağını anlatan Esen, "Proje kapsamında ilköğretim okullarında her öğretmenimiz farklı oyun senaryoları geliştirerek öğrencilerimizi eğitecek. Oyun senaryoları çocukların algılarının güçlenmesini, yeteneklerinin gelişmesini sağlayan en iyi eğitim metodudur." dedi.
Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerde 25 oyun öğrendiklerine işaret eden Esen, "Ders ve konuların özelliklerine göre 25 oyunun farklı versiyonları dönüştürülerek 529 ders temelli yeni oyun üretildi. Bu oyunlar derslerdeki konulara göre oynatılarak eğitim öğretime katkı sunulacak." ifadesini kullandı.
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