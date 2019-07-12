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Öğretmenler doğal afetlere karşı bilgiyle donatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:15 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlere tahliye ve kurtarma eğitimi veriliyor - Temel afet bilinci, KBRN, enkazda arama kurtarma teknikleri, üst katlardan ve kuyudan kurtarma, enkaza giriş teknikleri gibi çeşitli konularda eğitime tabi tutulan öğretmenler, doğal afetlere karşı hazır hale getiriliyor - Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdülhamit Karataş: - "Hedefimiz 1 milyona yakın milli eğitim personelinin (öğretmen) tamamına ulaşmak. Ülke çapında da 60 bine ulaştık"

OKAN COŞKUN - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlere doğal afetlere karşı tahliye ve kurtarma eğitimi veriliyor.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından düzenlenen "Afetlerde Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitici Eğitimi Kursu"na katılarak temel afet bilinci, KBRN, enkazda arama kurtarma teknikleri, üst katlardan ve kuyudan kurtarma, enkaza giriş teknikleri gibi çeşitli konularda bölgelerde teorik eğitime tabi tutulan öğretmenler, belirli periyotlarda Ankara'da uygulamalı eğitimlerle doğal afetlere karşı hazır hale getiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdülhamit Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın şubat ayında başlayan kursla eğitimcileri doğal afetlere karşı hazır hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Afet ve acil durumlarda tahliye ve kurtarma faaliyetlerini refleks haline getirmek istediklerini anlatan Karataş, afet ve acil durumlarında, ilk dakika ve saniyelerin çok önemli olduğunu ifade etti.

Karataş, bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini aktararak, "Acil durumlarda tahliye ve kurtarmayı refleks haline getirmek için ülkemizdeki bütün okullarda ve kurumlarında bu eğitimleri yaygın hale getirmek istiyoruz. Tüm kurumlarımızı ve öğrencilerimizi bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Eğitimlerimiz AKUT ve AFAD'ın yapmış olduğu tüm çalışmalara paraleldir." dedi.

Deprem bölgelerindeki kentlerde eğitimlere ağırlık vereceklerini anlatan Karataş, "Daha önceden de eğitimini almış kişileri burada eğitime alıyoruz. Eğiticileri eğiterek bir profesyonellik oluşturuyoruz. Hedeflediğimiz kitle de 18 milyona yakın öğrenci ve bunları eğiten 1 milyon civarındaki öğretmen." diye konuştu.

Karataş, bugüne kadar çeşitli illerde eğitim kurslarını gerçekleştirdiklerini dile getirerek, arama, kurtarma ve tahliye eğitiminin Türkiye'nin tüm kentlerinde gerçekleşeceğini açıkladı.

Yangın söndürme eğitimlerinin yanı sıra ilk yardım eğitimlerinin de hazırlanan model içerisinde yer aldığını belirten Karakaş, şunları kaydetti:

"Tahliye ve kurtarma diye ayrı bir olarak modelleme yaptık. Hedefimiz 1 milyona yakın milli eğitim personelinin (öğretmen) tamamına ulaşmak. Şu an da ülke çapında da 60 bine ulaştık. İnsanları korumak milli bir görevdir. Biz bu işe milli mücadeleden bir sahife olarak bakıyoruz. Tüm insanımızı da bu konuda duyarlı olmaya, dikkatli olmaya davet ediyoruz."

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AFAD AKUT İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdülhamit Karat Malatya Milli eğitim Bakanlığı

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