Öğretmenler doğum yardımı için nereye başvurur? Öğretmenler için doğum yardımı ne kadar?

Memur olan ya da olmayan herkes hangi statüde çalıştığı fark etmeksizin doğum yardımı için başvuruda bulunabilme hakkına sahiptir. Başvurular doğumun gerçekleşmesinden sonra yapılmalıdır. 2015 yılında bu yana gerçekleştirilen bu uygulamada ödemeler PTT aracılığı ile direkt olarak anne adına yapılır. Doğum yardımı alabilmek için ilgili kurum ve kuruluşlara bizzat ya da posta veya kargo yolu ile başvuru yapılmalıdır. Başvuru için e-Devlet'ten ya da resmî kurumların internet siteleri üzerinden kolayca ulaşılabilecek olan formun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gereklidir. Doldurulan formlar elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.

Öğretmenler doğum yardımı için nereye başvurur?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bizzat ya da kargo veya posta yolu ile başvuru yapılmalıdır. Öğretmenlerin de yararlanabileceği doğum yardımı uygulaması için doğum yardımı başvuru dilekçesi yazılmalıdır. Dilekçenin ardından başvuru değerlendirilir ve kişiye ödeme yapılır. Başvuru yapabilmek için e-devlet uygulaması da kullanılabilir.

Kimlik numarası ve kişiye özel e-Devlet şifresi ile girilen uygulama üzerinden doğum yardımı başvuru formuna ulaşmak mümkündür. Formdaki tüm bilgiler doğru ve tam olarak doldurulmalıdır. e-Devlet üzerinden ya da şahsen yapılan başvuruların onaylanıp onaylanmadığını takip etmek için e-Devlet sitesi kullanılabilir. Sitede yer alan doğum parası sekmesinden başvurunun durumunu takip etmek mümkündür. Ayrıca 144 ya da 183 numaralı telefon hatlarından da sorgulama yapılabilir.

Öğretmenler için doğum yardımı ne kadar?

Memur statüsünde olan kişiler için de doğum yardımı için başvuruda bulunma hakkı vardır. Doğum parası alma hakkı kazanan öğretmenler bir çocuk için 300 TL ödeme alırlar. 2022 yılı için açıklanan rakamlar doğrultusunda iki çocuk için anne adına yatırılan rakam 400 TL iken üç ya da daha fazla çocuk için doğum yardımı ücreti bir defaya mahsus olmak üzere 600 TL olarak belirlenmiştir. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyesi olan öğretmenler de yine İLKSAN tarafından verilen Evlilik Yardımı ücretinin %50 tutarı kadar ödeme alır ve 2023 yılı için 1.000 TL olarak belirlenmiştir.



