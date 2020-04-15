Öğretmenler dünyaca ünlü tabloları canlandırdı

Bilfen Okulları, 15 Nisan Dünya Sanat Günü için ‘Bilfenle Evde Sanatla Kal’ çağrısı yaptı. Okulun görsel sanatlar öğretmenleri öğrencilere sürpriz yaptı. Ünlü ressamların otoportrelerini veya tablolarını canlandıran öğretmenler hem o sanatçıyı öğrencilere tanıttı hem de çektikleri videolar ile öğrencilerine sanat günü ile ilgili mesajlarını iletmiş oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanan sanat gününe özel öğretmenler, çektikleri videolarda öğrencilerden bir ressam seçmelerini ve aileleri ile o ressam tablosunu canlandırmalarını istedi.

Öğrenciler ise hazırladıkları bu fotoğrafları ve videoları öğretmenleriyle paylaştı. Böylece öğrenciler sanatın ve sanatçının önemini kavrarken aynı zamanda o ressamı tanımış ve o ressamın eserini ailesi ile eğlenerek güzel anılarla tablolarında canlandırma olanağı buldu.

“SANAT ETKİNLİKLERİ İLE GÜNÜNÜZÜ GÜZELLEŞTİREBİLİRSİNİZ”

Herkesin içinde bir sanatçı olduğunu ve evde oldukları bu günlerde çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmeleri için iyi bir fırsat olabileceği düşündüklerini söyleyen Bilfen Okulları Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı Serap Savçın, bölüm öğretmenleriyle birlikte başlattıkları online çalışmalarla çocukların hayal güçlerinin ötesinde sanat yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak istediklerini dile getirdi.