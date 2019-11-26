Öğretmenler Funda Arar konserinde buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliğince Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Funda Arar konser verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki konserde, öğretmenler Funda Arar'ın şarkılarına eşlik ederek eğlendi.

Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin gününü kutladı.

Funda Arar'a ve ekibine de teşekkür eden Yerlikaya, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başöğretmenimiz başta olmak üzere görevi esnasında şehit olan öğretmenlerimizin, mevta olan ismini bildiğimiz bilmediğimiz bütün öğretmenlerimizin, yüz akıyla görev yaptıktan sonra emekli olan hocalarımızın ve yurdumuzun dört bir tarafında yavrularımıza fener olan, kandil olan siz kıymetli öğretmenlerimizin şahsında saygıyla eğiliyorum. Gününüz hayırlı olsun."

Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ile İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da konseri izledi.

