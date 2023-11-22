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ÖĞRETMENLER GÜNÜ 2023 TARİHİ: Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 1,2 milyona yakın öğretmen için en özel gün!

22.11.2023 12:21 | Son Güncelleme:
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Öğretmenler Günü için geri sayım sürüyor. Talebelerine bilgi birikimini aktaran öğretmenleri onurlandırmak adına 1981 yılından beri kutlanan bu özel günde birçok kişi paylaşımda bulunacak. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman 2023, bu yıl hangi güne denk geliyor? İşte 1981 yılından bu yana ülkemizde kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü hakkında merak edilenler...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ 2023 TARİHİ: Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 1,2 milyona yakın öğretmen için en özel gün!

Öğretmenler Günü'nün bu yıl hangi güne denk geldiği öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlere "Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" demiştir. Bu özel gün yaklaşırken birçok kişi de arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte Öğretmenler Günü hakkında detaylar...

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor.

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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

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Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.

Öğretmenler Günü hediye önerileri! Öğretmenler Günü hediye önerileri!

Günün önemli manşetleri

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