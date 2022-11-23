HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ 2022! 24 Kasım'da İstanbul'da hangi etkinlikler var? İşte Ankara ve İstanbul'daki Öğretmenler Günü etkinlikleri!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ 2022! 24 Kasım'da İstanbul'da hangi etkinlikler var? İşte Ankara ve İstanbul'daki Öğretmenler Günü etkinlikleri!

23.11.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri bu anlamlı gün öncesi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin kültürel ve sanatsal etkinliklerde buluşacağı özel bir program hazırlandı. Konuya ilişkin açıklama Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden yapıldı. Peki, 24 Kasım'da İstanbul'da hangi etkinlikler var? İşte Ankara ve İstanbul'daki 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ 2022! 24 Kasım'da İstanbul'da hangi etkinlikler var? İşte Ankara ve İstanbul'daki Öğretmenler Günü etkinlikleri!

Öğretmenler Günü etkinlikleri, 24 Kasım öncesi araştırılıyor. Anlamlı güne adım adım yaklaşırken konuya ilişkin detaylar da merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ankara ve İstanbul için yazılı açıklama yapıldı. 24 Kasım'da İstanbul'da hangi Öğretmenler Günü etkinlikleri olacağı belli oldu. İşte Başkent Ankara ile İstanbul'daki 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE İSTANBUL'DA HANGİ ETKİNLİKLER VAR?

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ili temsilen gelen öğretmenlere Sarıyer TİM Center'da konser verilecek.

İstanbul'daki özel programda öğretmenler 23 Kasım ve 24 Kasım'da Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Camisi, Sultanahmet Dikilitaş Meydanı, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Küçüksu Kasrı, Çamlıca İslam Medeniyeti Müzesi gibi İstanbul'un tarihiî, kültürel ve doğal alanlarını ziyaret edecek.

ANKARA'DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE HANGİ ETKİNLİKLER VAR?

Öğretmenler Günü etkinlikleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada öğretmenlerin kültürel ve sanatsal etkinliklerde buluşacağı özel bir program hazırlandığı belirtildi.

Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le 24 Kasım'da Anıtkabir'i ziyarette bulunacak. Öte yandna, yapılan açıklamada şehit öğretmen yakınlarının katılımıyla tarihî ve kültürel mekânlara gezi düzenleneceği ifade edildi.

Öğretmenler TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilecek.

Bakan Özer ve beraberindeki 81 ili temsilen gelen öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Keçiören'de oluşturulan "Öğretmen Hatıra Ormanı" ve içinde görevi başında şehit edilen 190 öğretmenin hatırasını yaşatmak üzere yapılan Şehit Öğretmenler Abidesi'nin açılışına katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakan Özer ve beraberindeki öğretmenleri kabul edecek ve öğle yemeği ikramında bulunacak.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmen ve şehit yakınlarının onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak öğretmenlere hediyeler takdim edilecek.

Öğretmenler, Ankara'daki programın ardından tarihiî, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenleneceği özel programla 24 ve 25 Kasım tarihlerinde İstanbul'da ağırlanacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta.

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor.

Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cerablus'ta 7 DEAŞ'lı terörist yakalandıCerablus'ta 7 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Sınır ötesine kara harekatı mesajı! 'Hepsinin kökünü kazıyacağız'Sınır ötesine kara harekatı mesajı! 'Hepsinin kökünü kazıyacağız'
Bahçeli'den çok net 'Sisi' ve 'Esad' mesajı!Bahçeli'den çok net 'Sisi' ve 'Esad' mesajı!

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor!

Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor!

Depreme canlı yayında yakalandı!

Depreme canlı yayında yakalandı!

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! İşte deprem anı...

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! İşte deprem anı...

Depremden hemen önceydi! Tüyler ürperten ses kaydı ortaya çıktı

Depremden hemen önceydi! Tüyler ürperten ses kaydı ortaya çıktı

Asgari Ücret 2023 için tek tek hesaplandı

Asgari Ücret 2023 için tek tek hesaplandı

Depremden birkaç saniye önce... Sosyal medya bunu konuşuyor!

Depremden birkaç saniye önce... Sosyal medya bunu konuşuyor!

İlginizi Çekebilir

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.