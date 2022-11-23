ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ 2022! 24 Kasım'da İstanbul'da hangi etkinlikler var? İşte Ankara ve İstanbul'daki Öğretmenler Günü etkinlikleri!

Öğretmenler Günü etkinlikleri, 24 Kasım öncesi araştırılıyor. Anlamlı güne adım adım yaklaşırken konuya ilişkin detaylar da merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ankara ve İstanbul için yazılı açıklama yapıldı. 24 Kasım'da İstanbul'da hangi Öğretmenler Günü etkinlikleri olacağı belli oldu. İşte Başkent Ankara ile İstanbul'daki 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE İSTANBUL'DA HANGİ ETKİNLİKLER VAR?

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ili temsilen gelen öğretmenlere Sarıyer TİM Center'da konser verilecek.

İstanbul'daki özel programda öğretmenler 23 Kasım ve 24 Kasım'da Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Camisi, Sultanahmet Dikilitaş Meydanı, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Küçüksu Kasrı, Çamlıca İslam Medeniyeti Müzesi gibi İstanbul'un tarihiî, kültürel ve doğal alanlarını ziyaret edecek.

ANKARA'DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE HANGİ ETKİNLİKLER VAR?

Öğretmenler Günü etkinlikleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada öğretmenlerin kültürel ve sanatsal etkinliklerde buluşacağı özel bir program hazırlandığı belirtildi.

Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le 24 Kasım'da Anıtkabir'i ziyarette bulunacak. Öte yandna, yapılan açıklamada şehit öğretmen yakınlarının katılımıyla tarihî ve kültürel mekânlara gezi düzenleneceği ifade edildi.

Öğretmenler TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilecek.

Bakan Özer ve beraberindeki 81 ili temsilen gelen öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Keçiören'de oluşturulan "Öğretmen Hatıra Ormanı" ve içinde görevi başında şehit edilen 190 öğretmenin hatırasını yaşatmak üzere yapılan Şehit Öğretmenler Abidesi'nin açılışına katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakan Özer ve beraberindeki öğretmenleri kabul edecek ve öğle yemeği ikramında bulunacak.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmen ve şehit yakınlarının onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak öğretmenlere hediyeler takdim edilecek.

Öğretmenler, Ankara'daki programın ardından tarihiî, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenleneceği özel programla 24 ve 25 Kasım tarihlerinde İstanbul'da ağırlanacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta.

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor.

Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.



