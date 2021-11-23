Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Erkek ve kadın öğretmene alınacak en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri

Her yıl Öğretmenler Günü'nde öğretmenler için şiir okunur, kutlamalar yapılır. Öğretmenlere hediye alıp vermek ise Öğretmenler Günü'nün vazgeçilmezleri arasında yer alır. İşte erkek ve kadın öğretmene alınacak en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri!

İŞTE ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ!

Kişiye özel isimli termos

Öğretmenler için duvar saati

Özel isimli Oscar Ödülü

Öğretmenlere özel isimli baskılı hediye seti

İsimli su matarası

Özel baskılı bardak altlığı

Kişiye özel fincan seti

Öğretmenler özel isimli kupa bardak

Kokulu çiçek

Roman/şiir kitabı

Siyah dolma kalem

Kalem seti

Çikolata

Tatlı

Kahve

Sıcak içecek

Defter

Kolye

Saat

Takvim

Hediyelik eşya

Kitap Ayracı

Kalemlik

Not defteri

