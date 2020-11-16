Öğretmenler Günü mesajları 2020... 24 Kasım Öğretmenler Günü 2 - 4 kıtalık şiirleri! Atatürk'ün Öğretmenler Günü sözleri!

5 Ekim'de kutlanan Dünya Öğretmenler Günü ülkemizde 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. 24 Kasım'da bu özel günü anmak ve sosyal medyadan paylaşım yapmak isteyen kişiler için, Atatürk'ün Öğretmenler Günü sözlerini araştıran ya da resimli öğretmenler günü kutlama mesajı bulmak isteyenler için Öğretmenler Günü kutlama anlamlı sözleri ve resimli mesajları derledik. Bu özel günde öğretmenlerine, öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri ile güzel bir süpriz yapmak ve onları mutlu etmek isteyen öğrenciler için detaylar haberimizde. ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR? 5 Ekim 1994'ten bu yana dünyanın birçok ülkesinde UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü kutlanıyor. 5 Ekim tarihinin Öğretmenler Günü olarak kutlanmasının anlamı ise; 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümü olmasıdır. Peki Öğretmenler Günü neden 24 Kasım'da kutlanır? TÜRKİYE'DE 24 KASIM'DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANMASININ NEDENİ Ülkelerin tarihi değerleri, kültürleri ve okul durumlarına göre Öğretmenler Günü kutlama tarihleri değişkenlik göstermektedir. Örneğin, 12 Arap ülkesinde (Tunus, Umman, Ürdün, Yemen, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Mısır, Suudi Arabistan, Fas, Katar, Libya) Öğretmenler Günü'nü 28 Şubat tarihinde kutluyor. Türkiye'de Öğretmenler Günü'nün 24 Kasım'da kutlanmasının nedeni ise, 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olmasından dolayı, bu günü yad etmek için 24 Kasım'da Öğretmenler Günü kutlanır.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ? Öğretmenler Günü tatil oluyor mu araştıranlara, Türkiye'de Öğretmenler Günü'nün tatil olmadığını fakat dünyada bazı ülkelerde bu özel günün tatil yapıldığını belirtelim. Başöğretmen Atatürk tarafından kabul edilen öğretmenler günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlanacak. Değerli öğretmenlerimizi bu özel günde anmak için resimli öğretmenler günü mesajları 2020, sözleri ve şiirlerinden faydalanabilirsiniz. İşte 24 Kasım öğretmenler günü mesajları 2020... 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2020 Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. 24 Kasım'ınız kutlu olsun Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun. Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Egitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun.. Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Dünyanın en degerli varlıkları olan siz Öğretmenler! Bugün, Türk öğretmeninin şeref günüdür. Ona olan saygıyı yenileme, onun yüceliğini anma günüdür. Böyle anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, candan kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı.sevgi,eğitim,temizlik ahlak öğretmeye çalışır. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız! Öğretmenler günü kutlu olsun. Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan bilim, kültür ordusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Sen bahçemde tek gül, kalbimde tek cansın. Sen sevdiren öğretensin öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukɑt, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insɑnlɑr senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… İnsan ağaç dikmeyince meyve vermesini bekleyemez. Her yıl yeni yeni ağaçlar diken sevgili öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyorum. ALLAH saygıya değer öğretmenleri başımızdan eksik etmesin. Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. Dünyanın en değerli varlıkları olan siz öğretmenler! Bugün, Türk öğretmeninin şeref günüdür. Ona olan saygıyı yenileme, onun yüceliğini anma günüdür. Böyle anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, candan kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin. Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. (Atatürk) Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum.(Diyojen) Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza tas dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Milletleri kurtaranlar, Yalnız ve ancak Öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir Millet, Henüz Millet adını almak kabiliyetini Kazanmamıştır. Öğretmenlik Tanrı sanatıdır. (Hz.Ali) Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali) Başta Başöğretmenimiz ATAM ve Şehit Öğretmenlerimiz olmak üzere, Elleri öpülesi bütün öğretmenlerimizin "Öğretmenler Günü" kutlu olsun. Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. (Mustafa Kemal Atatürk). Öğretmenler Günü kutlu olsun. Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates) Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakar insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Muallimler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. (Atatürk) Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk) KISA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI Öğretmenler ile ilgili duygularınızı ve düşüncelerinizi uzatmandan kısa ve öz bir şekilde vermek istiyorsanız bu kısa Öğretmenler Günü mesajlarını kullanabilirsiniz.

Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun… Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin. Öğretmenlerimiz sevgi elçileridir. Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barı ve demokratlığın simgelerilerdir. Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun… Öğretmenlik Tanrı sanatıdır.(Hz.Ali) Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.(Hz. Ali) Milletleri kurtaranlar, Yalnız ve ancak Öğretmenlerdir. Öğretmenden, Eğiticiden yoksun bir Millet, Henüz Millet adını almak kabiliyetini Kazanmamıştır. Başta Başöğretmenimiz ATAM ve Şehit Öğretmenlerimiz olmak üzere, Elleri öpülesi bütün öğretmenlerimizin "Öğretmenler Günü" kutlu olsun.

Öğretmen, doğan güneşe Benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Öğretmenler, altın kanatlı kelebeklerdir. Çiçeklerin arasında hiç yorulmadan, devamlı kanat çırparlar ve çiçeklerine toz kondurmamaya çalışırlar. Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. (Mustafa Kemal Atatürk). Öğretmenler Günü kutlu olsun. O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun. Dünyada her şeye bir değer biçilir. Ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Onun eseri hem her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Sokrates) ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ SÖZLERİ Yeni nesil en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır. Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, milletime ben, öğretmenlik yapabiliyorsam, beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferler, yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız pek önemli değildir.

Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 2020 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde koronavirüsten dolayı öğretmeni ile görüşemeyecek olan öğrenciler, öğretmenlerine özel şiir okumak için araştırma yapmaya başladı. Sosyal medyadan ya da farklı kanallardan öğretmenleriyle iletişime geçen öğrenciler için 2-4 kıtalık kısa Öğretmenler Günü şiirleri derledik. Bu özel günde öğretmenliğin ne kadar kutsal bir meslek olduğuna değinmek isteyen öğrenciler için en güzel Öğretmenler Günü şiirleri... Öğretmenim (Ragıp Sarı) Ben,

Seni ilk defa

Okul duvarının dışından

Okula gitmezken tanıdım.

Kirli suratım, karışmış saçlarım

Çapaklanmış gözlerimle

Hep sana bakardım. Anasızlığımın özlemini

Senin çocuklarla ilgilenmenle

Kapardım. Okula başladığımda,

Cızlavat lâstik ayakkabılarımın içinde

Donarcasına ıslanmış ayaklarımı,

Sıcacık bakışlarınla kurutur

Bana bir kerecik dokunman için

Her türlü yaramazlığı yapardım. Ben,

Sevdalarımın en büyüğünü

Sana bakarak yaşadım.

Sevgili öğretmenim.

Ana Gibi, Baba Gibi Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin?

Gösteririm ben kalbimi Ana değil,Ana gibi

Baba değil,Baba gibi

Öğretmenim bende sevgin

Can içinde bir can gibi Başöğretmen (Tarık Orhan) Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim. Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş. Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenim. ÖĞRETMENİME (Süleyman Özbek) Bilgi demetleri sun, yine bana,

Yine yalçın dağlar ötesinden gel.

Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

Yine altın çağlar ötesinden gel. Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

Baharlarla bağlar ötesinden gel. Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,

Uzat maviliği şeffaf saraydan

Buketler dererek bize uzaydan,

Göklerden al tuğlar ötesinden gel. Milletime doğan şafaklarla şen,

Şehitler yatağı topraklarla sen,

Irkıma şen veren bayraklarla sen

Tarihler, otağlar ötesinden gel . Başöğretmen Atatürk (M. Nihat Malkoç) Kara tahta başında

Başöğretmen Atatürk

Süzülen gözyaşımda

Başöğretmen Atatürk Düşmanlar gelir dize

Gece çıkar gündüze

Kılavuzdur o bize

Başöğretmen Atatürk

Yokuşları düz eder

Yarınlardan söz eder

Geceyi gündüz eder

Başöğretmen Atatürk Elsizlere el olur

Dilsizlere dil olur

Has bahçede gül olur

Başöğretmen Atatürk Okşarken saçımızı

Isıtır içimizi

Doyurur açımızı

Başöğretmen Atatürk Bilgisizliği yerer

Kalplerden sevgi derer

Bilgilerden taç örer

Başöğretmen Atatürk Işık saçar geceye

Hayat katar heceye

İlham verir niceye

Başöğretmen Atatürk Zihni arıdır aydan

Oku fırlatır yaydan

Haber verir uzaydan

Başöğretmen Atatürk Sanma uyur toprakta

Her gün doğar şafakta

Gölgelenir bayrakta

Başöğretmen Atatürk Biricik Öğretmenim Adın bize kılavuz, yolun yolumuz oldu

Sözlerin ve yaşamın bize kol kanat oldu

Seninle atan kalpler şimdi gerçeği buldu

Başımızın tacısın biricik öğretmenim. Bir mum gibi eridin ama yaktın bizleri

Vatansever gençlerle doldurdun dehlizleri

Bize çizdiğin yolda Ata'mızın izleri

Asla silinmeyecek biricik öğretmenim. Bilgilerle dolusun sanki bir kitap gibi

Söze senle başlarız tıpkı bir hitap gibi

Sana karşı gelince düşeriz bitap gibi

Rabb'im seni korusun biricik öğretmenim.

Sınıf bir gül bahçesi siz de bahçıvanımız

Bizi rengârenk yapan verimli toprağımız

Mevsim inat etse de kurusa yaprağımız

Yağmur olup yağarsın biricik öğretmenim. Öğrettin Öğretmenim (M. Nihat Malkoç) İlmin güzelliğini

Öğrettin öğretmenim

Tenin özelliğini

Öğrettin öğretmenim Derinlere dalmayı

Hayattan zevk almayı

Bilgilerle dolmayı

Öğrettin öğretmenim Uykudan uyanmayı

Bilgiye dayanmayı

Sevgiye boyanmayı

Öğrettin öğretmenim İlmin derinliğini

Sabrın serinliğini

Ruhun erinliğini

Öğrettin öğretmenim Güneş gibi doğmayı

Karanlığı boğmayı

Bilgi olup yağmayı

Öğrettin öğretmenim Aşk mumu yakmasını

Varlığa bakmasını

Çağlayıp akmasını

Öğrettin öğretmenim Harfleri, heceleri

Günleri, geceleri

Dağları, yüceleri

Öğrettin öğretmenim Mutluluktan uçmayı

Gece ışık saçmayı

Dostlara yol açmayı

Öğrettin öğretmenim Düşkünleri görmeyi

Yoksullara vermeyi

Olgunluğa ermeyi

Öğrettin öğretmenim Başöğretmen (Tarık Orhan) Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim. Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş. Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenimdir.