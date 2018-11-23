Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

Öğretmenler günü kutlu ve mutlu olsun. Başöğretmen Atatürk tarafından kabul edilen öğretmenler günü, her sene 24 Kasım günü kutlanıyor. Bu özel günde öğrenciler, değerli öğretmenlerinin bu özel gününü kutlamak, onları hatırladıklarını ve onları sevdiklerini göstermek için bazı hediyeler alırlar. Bunun yanında hediye ile birlikte öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri ile güzel bir süpriz yapmak ve onları mutlu etmek isterler. Bunun için haberimizde resimli öğretmenler günü mesajları 2018, sözleri ve şiirlerinden faydalanabilirsiniz. İşte 24 Kasım öğretmenler günü mesajları...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?
Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bu yüzden 24 Kasım'da kutlanır.
Dünyanın en degerli varlıkları olan siz Öğretmenler! Bugün, Türk öğretmeninin şeref günüdür. Ona olan saygıyı yenileme, onun yüceliğini anma günüdür. Böyle anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, candan kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!
Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.
Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı.sevgi,eğitim,temizlik ahlak öğretmeye çalışır. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız! Öğretmenler günü kutlu olsun.
Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan bilim, kültür ordusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Sen bahçemde tek gül, kalbimde tek cansın. Sen sevdiren öğretensin öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukɑt, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insɑnlɑr senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
İnsan ağaç dikmeyince meyve vermesini bekleyemez. Her yıl yeni yeni ağaçlar diken sevgili öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyorum. ALLAH saygıya değer öğretmenleri başımızdan eksik etmesin.
Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. Dünyanın en değerli varlıkları olan siz öğretmenler! Bugün, Türk öğretmeninin şeref günüdür. Ona olan saygıyı yenileme, onun yüceliğini anma günüdür. Böyle anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, candan kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin.
Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. (Atatürk)
Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum.(Diyojen)
Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza tas dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Milletleri kurtaranlar, Yalnız ve ancak Öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir Millet, Henüz Millet adını almak kabiliyetini Kazanmamıştır.
Öğretmenlik Tanrı sanatıdır. (Hz.Ali)
Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali)
Başta Başöğretmenimiz ATAM ve Şehit Öğretmenlerimiz olmak üzere, Elleri öpülesi bütün öğretmenlerimizin "Öğretmenler Günü" kutlu olsun.
Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. (Mustafa Kemal Atatürk). Öğretmenler Günü kutlu olsun.
Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)
Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakar insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.
Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Muallimler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. (Atatürk)
Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk)
Öğretmenler ile ilgili duygularınızı ve düşüncelerinizi uzatmandan kısa ve öz bir şekilde vermek istiyorsanız bu kısa Öğretmenler Günü mesajlarını kullanabilirsiniz.
Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun…
Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin.
Öğretmenlerimiz sevgi elçileridir. Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barı ve demokratlığın simgelerilerdir.
Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun…
Öğretmenlik Tanrı sanatıdır.(Hz.Ali) Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.(Hz. Ali)
Milletleri kurtaranlar, Yalnız ve ancak Öğretmenlerdir. Öğretmenden, Eğiticiden yoksun bir Millet, Henüz Millet adını almak kabiliyetini Kazanmamıştır.
Başta Başöğretmenimiz ATAM ve Şehit Öğretmenlerimiz olmak üzere, Elleri öpülesi bütün öğretmenlerimizin "Öğretmenler Günü" kutlu olsun.
Öğretmen, doğan güneşe Benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur.
Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.
Öğretmenler, altın kanatlı kelebeklerdir. Çiçeklerin arasında hiç yorulmadan, devamlı kanat çırparlar ve çiçeklerine toz kondurmamaya çalışırlar.
Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. (Mustafa Kemal Atatürk). Öğretmenler Günü kutlu olsun.
O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
Dünyada her şeye bir değer biçilir. Ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Onun eseri hem her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Sokrates)
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında bazı okullarda şiirler de okunmakta veya sosyal medyada öğretmenlerin önemine parmak isteyenler şiirler paylaşmakta. Biz de bunun için çeşitli öğğrtmenler günü şiirleri derledik.
Ana Gibi, Baba Gibi
Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin?
Gösteririm ben kalbimi
Ana değil,Ana gibi
Baba değil,Baba gibi
Öğretmenim bende sevgin
Can içinde bir can gibi
Başöğretmen (Tarık Orhan)
Atatürk benim,
Başöğretmenim,
Ne öğrendimse,
Ondan öğrendim.
Yenilikleri,
Hep o düşünmüş,
Milleti için,
Ağlamış, gülmüş.
Çocuk kalbimle,
İlk onu sevdim,
Atatürk benim,
Başöğretmenim.
Başöğretmen Atatürk (M. Nihat Malkoç)
Kara tahta başında
Başöğretmen Atatürk
Süzülen gözyaşımda
Başöğretmen Atatürk
Düşmanlar gelir dize
Gece çıkar gündüze
Kılavuzdur o bize
Başöğretmen Atatürk
Yokuşları düz eder
Yarınlardan söz eder
Geceyi gündüz eder
Başöğretmen Atatürk
Elsizlere el olur
Dilsizlere dil olur
Has bahçede gül olur
Başöğretmen Atatürk
Okşarken saçımızı
Isıtır içimizi
Doyurur açımızı
Başöğretmen Atatürk
Bilgisizliği yerer
Kalplerden sevgi derer
Bilgilerden taç örer
Başöğretmen Atatürk
Işık saçar geceye
Hayat katar heceye
İlham verir niceye
Başöğretmen Atatürk
Zihni arıdır aydan
Oku fırlatır yaydan
Haber verir uzaydan
Başöğretmen Atatürk
Sanma uyur toprakta
Her gün doğar şafakta
Gölgelenir bayrakta
Başöğretmen Atatürk
Biricik Öğretmenim
Adın bize kılavuz, yolun yolumuz oldu
Sözlerin ve yaşamın bize kol kanat oldu
Seninle atan kalpler şimdi gerçeği buldu
Başımızın tacısın biricik öğretmenim.
Bir mum gibi eridin ama yaktın bizleri
Vatansever gençlerle doldurdun dehlizleri
Bize çizdiğin yolda Ata'mızın izleri
Asla silinmeyecek biricik öğretmenim.
Bilgilerle dolusun sanki bir kitap gibi
Söze senle başlarız tıpkı bir hitap gibi
Sana karşı gelince düşeriz bitap gibi
Rabb'im seni korusun biricik öğretmenim.
Sınıf bir gül bahçesi siz de bahçıvanımız
Bizi rengârenk yapan verimli toprağımız
Mevsim inat etse de kurusa yaprağımız
Yağmur olup yağarsın biricik öğretmenim.
Öğrettin Öğretmenim (M. Nihat Malkoç)
İlmin güzelliğini
Öğrettin öğretmenim
Tenin özelliğini
Öğrettin öğretmenim
Derinlere dalmayı
Hayattan zevk almayı
Bilgilerle dolmayı
Öğrettin öğretmenim
Uykudan uyanmayı
Bilgiye dayanmayı
Sevgiye boyanmayı
Öğrettin öğretmenim
İlmin derinliğini
Sabrın serinliğini
Ruhun erinliğini
Öğrettin öğretmenim
Güneş gibi doğmayı
Karanlığı boğmayı
Bilgi olup yağmayı
Öğrettin öğretmenim
Aşk mumu yakmasını
Varlığa bakmasını
Çağlayıp akmasını
Öğrettin öğretmenim
Harfleri, heceleri
Günleri, geceleri
Dağları, yüceleri
Öğrettin öğretmenim
Mutluluktan uçmayı
Gece ışık saçmayı
Dostlara yol açmayı
Öğrettin öğretmenim
Düşkünleri görmeyi
Yoksullara vermeyi
Olgunluğa ermeyi
Öğrettin öğretmenim
Sevgili Öğretmenim (Fethi Bolayır)
Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.
Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.
Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne - baba gibisin,
Bizi, bağrına basarsın.
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