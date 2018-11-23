Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

Öğretmenler günü kutlu ve mutlu olsun. Başöğretmen Atatürk tarafından kabul edilen öğretmenler günü, her sene 24 Kasım günü kutlanıyor. Bu özel günde öğrenciler, değerli öğretmenlerinin bu özel gününü kutlamak, onları hatırladıklarını ve onları sevdiklerini göstermek için bazı hediyeler alırlar. Bunun yanında hediye ile birlikte öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri ile güzel bir süpriz yapmak ve onları mutlu etmek isterler. Bunun için haberimizde resimli öğretmenler günü mesajları 2018, sözleri ve şiirlerinden faydalanabilirsiniz. İşte 24 Kasım öğretmenler günü mesajları... ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR? Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bu yüzden 24 Kasım'da kutlanır. ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2018 Dünyanın en degerli varlıkları olan siz Öğretmenler! Bugün, Türk öğretmeninin şeref günüdür. Ona olan saygıyı yenileme, onun yüceliğini anma günüdür. Böyle anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, candan kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı.sevgi,eğitim,temizlik ahlak öğretmeye çalışır. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız! Öğretmenler günü kutlu olsun. Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan bilim, kültür ordusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Sen bahçemde tek gül, kalbimde tek cansın. Sen sevdiren öğretensin öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukɑt, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insɑnlɑr senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… İnsan ağaç dikmeyince meyve vermesini bekleyemez. Her yıl yeni yeni ağaçlar diken sevgili öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyorum. ALLAH saygıya değer öğretmenleri başımızdan eksik etmesin. Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. Dünyanın en değerli varlıkları olan siz öğretmenler! Bugün, Türk öğretmeninin şeref günüdür. Ona olan saygıyı yenileme, onun yüceliğini anma günüdür. Böyle anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, candan kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin. Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. (Atatürk) Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum.(Diyojen) Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza tas dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Milletleri kurtaranlar, Yalnız ve ancak Öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir Millet, Henüz Millet adını almak kabiliyetini Kazanmamıştır. Öğretmenlik Tanrı sanatıdır. (Hz.Ali) Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali) Başta Başöğretmenimiz ATAM ve Şehit Öğretmenlerimiz olmak üzere, Elleri öpülesi bütün öğretmenlerimizin "Öğretmenler Günü" kutlu olsun. Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. (Mustafa Kemal Atatürk). Öğretmenler Günü kutlu olsun. Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates) Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakar insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Muallimler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. (Atatürk) Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk) KISA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI Öğretmenler ile ilgili duygularınızı ve düşüncelerinizi uzatmandan kısa ve öz bir şekilde vermek istiyorsanız bu kısa Öğretmenler Günü mesajlarını kullanabilirsiniz.

Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun… Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin. Öğretmenlerimiz sevgi elçileridir. Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barı ve demokratlığın simgelerilerdir. Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun… Öğretmenlik Tanrı sanatıdır.(Hz.Ali) Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.(Hz. Ali) Milletleri kurtaranlar, Yalnız ve ancak Öğretmenlerdir. Öğretmenden, Eğiticiden yoksun bir Millet, Henüz Millet adını almak kabiliyetini Kazanmamıştır. Başta Başöğretmenimiz ATAM ve Şehit Öğretmenlerimiz olmak üzere, Elleri öpülesi bütün öğretmenlerimizin "Öğretmenler Günü" kutlu olsun.

Öğretmen, doğan güneşe Benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Öğretmenler, altın kanatlı kelebeklerdir. Çiçeklerin arasında hiç yorulmadan, devamlı kanat çırparlar ve çiçeklerine toz kondurmamaya çalışırlar. Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. (Mustafa Kemal Atatürk). Öğretmenler Günü kutlu olsun. O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun. Dünyada her şeye bir değer biçilir. Ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Onun eseri hem her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Sokrates) ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında bazı okullarda şiirler de okunmakta veya sosyal medyada öğretmenlerin önemine parmak isteyenler şiirler paylaşmakta. Biz de bunun için çeşitli öğğrtmenler günü şiirleri derledik.

Ana Gibi, Baba Gibi Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin?

Gösteririm ben kalbimi Ana değil,Ana gibi

Baba değil,Baba gibi

Öğretmenim bende sevgin

Can içinde bir can gibi Başöğretmen (Tarık Orhan) Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim. Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş. Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenim. Başöğretmen Atatürk (M. Nihat Malkoç) Kara tahta başında

Başöğretmen Atatürk

Süzülen gözyaşımda

Başöğretmen Atatürk Düşmanlar gelir dize

Gece çıkar gündüze

Kılavuzdur o bize

Başöğretmen Atatürk Yokuşları düz eder

Yarınlardan söz eder

Geceyi gündüz eder

Başöğretmen Atatürk Elsizlere el olur

Dilsizlere dil olur

Has bahçede gül olur

Başöğretmen Atatürk Okşarken saçımızı

Isıtır içimizi

Doyurur açımızı

Başöğretmen Atatürk Bilgisizliği yerer

Kalplerden sevgi derer

Bilgilerden taç örer

Başöğretmen Atatürk Işık saçar geceye

Hayat katar heceye

İlham verir niceye

Başöğretmen Atatürk

Zihni arıdır aydan

Oku fırlatır yaydan

Haber verir uzaydan

Başöğretmen Atatürk Sanma uyur toprakta

Her gün doğar şafakta

Gölgelenir bayrakta

Başöğretmen Atatürk Biricik Öğretmenim Adın bize kılavuz, yolun yolumuz oldu

Sözlerin ve yaşamın bize kol kanat oldu

Seninle atan kalpler şimdi gerçeği buldu

Başımızın tacısın biricik öğretmenim. Bir mum gibi eridin ama yaktın bizleri

Vatansever gençlerle doldurdun dehlizleri

Bize çizdiğin yolda Ata'mızın izleri

Asla silinmeyecek biricik öğretmenim. Bilgilerle dolusun sanki bir kitap gibi

Söze senle başlarız tıpkı bir hitap gibi

Sana karşı gelince düşeriz bitap gibi

Rabb'im seni korusun biricik öğretmenim. Sınıf bir gül bahçesi siz de bahçıvanımız

Bizi rengârenk yapan verimli toprağımız

Mevsim inat etse de kurusa yaprağımız

Yağmur olup yağarsın biricik öğretmenim. Öğrettin Öğretmenim (M. Nihat Malkoç) İlmin güzelliğini

Öğrettin öğretmenim

Tenin özelliğini

Öğrettin öğretmenim Derinlere dalmayı

Hayattan zevk almayı

Bilgilerle dolmayı

Öğrettin öğretmenim