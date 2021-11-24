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Öğretmenler Günü ne zaman ve nasıl ilan edildi? Öğretmenler Günü'nün anlamı ve önemi...

24.11.2021 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Kasım Öğretmenler Günü her sene coşku ile kutlanıyor. Öğrenciler öğretmenlerine günün anlam ve önemine uygun hediyeler alırken bugünü nasıl ve ne zaman ilan edildiği merak ediliyor. Peki Öğretmenler Günü ne zaman ve nasıl ilan edildi? İşte Öğretmenler Günü'nün anlamı ve önemi...

Öğretmenler Günü ne zaman ve nasıl ilan edildi? Öğretmenler Günü'nün anlamı ve önemi...

24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi bu özel günde araştılıyor. Öğretmenler Günü ülkemizde senelerdir kutlanmaya devam ediyor. Peki Öğretmenler Günü ne zaman ve nasıl ilan edildi?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN VE NASIL İLAN EDİLDİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.


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