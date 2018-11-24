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Öğretmenler Günü'nü Google, Doodle yaptı! ( 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı ve tarihçesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 08:35 | Son Güncelleme

Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir ‘Doodle’ hazırladı. Peki öğretmenler günü nedir? Öğretmenler günü ilk ne zaman kutlanmıştır? Dünyada öğretmenler günü hangi tarihte kutlanmaktadır? En güzel ve en özel öğretmenler günü mesajları ile öğretmenler günün tarihçesi haberimizde.

Öğretmenler Günü'nü Google, Doodle yaptı! ( 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı ve tarihçesi)

Arama motoru Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadı ve bugün için bir ‘doodle' hazırladı. Önemli günleri ve kişileri unutmayan arama motoru Google, bu kez 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir ‘doodle' yaptı.

doodle

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Türkler, ilk önceleri Göktürk ve Uygur alfabelerini kullanmışlardır. 8. Yüzyıldan itibaren, İslamiyet’in kabul edilmesiyle birlikte Uygur alfabesi bırakılarak Arap alfabesine geçilmiştir.Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i kuran Ulu Önder Atatürk, askeri ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yenilikler yapmıştır. Bu yeniliklerden biri de, 1 Kasım 1928 tarihinde çıkarılan 1353 sayılı kanunla, Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin kabulü olmuştur.Bu tarihten itibaren yeni harflerin öğrenilmesi ve okur yazar sayısının artırılması konusunda büyük bir seferberlik başlatılmıştır.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

24 Kasım 1928 tarihinde açılan Millet Mekteplerinde yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden herkese yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir. Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri ( 24 Kasım Öğretmenler Günü ) olarak kutlanmaktadır. 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

DÜNYADA ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILOtarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. ‘Öğretmenler Günü‘nün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günün kutlu olsun!

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.

Başarılı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Başöğretmen Atatürk’ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Herhangi bir sebep olmadan bana rehberlik eden ve ilham kaynağı olan sevgili öğretmenim, size olan borcumu asla ödeyemem. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Endişelenecek çok fazla şeye sahip olsanız bile, hepimizin yani tüm öğrencilerinizin günlük sorunlarını dinlemek için zaman ayırmayı başaran harika insana… İlginiz hepimiz için fark yarattı. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Hedeflerime ve hayallerime ulaşmak için bana ilham verdiniz. Daha da önemlisi, ben olmama ilham verdiniz… Herkesin başkası olmak için çabaladığı bir dünyada bana kendim olmayı öğrettiğiniz için teşekkür ederim.

RESİMLİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Öğretmenler Günü'nü Google, Doodle yaptı! ( 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı ve tarihçesi)5

Öğretmenler Günü'nü Google, Doodle yaptı! ( 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı ve tarihçesi)4

Öğretmenler Günü'nü Google, Doodle yaptı! ( 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı ve tarihçesi)3

Öğretmenler Günü'nü Google, Doodle yaptı! ( 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı ve tarihçesi)2

Öğretmenler Günü'nü Google, Doodle yaptı! ( 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı ve tarihçesi)1


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bütün öğretmenlerimizin ellerinden öperiz. Baş öğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK ü rahmetle anıyoruz.
ilkokul öğretmenlerim sevim ve nejla öğretmenlerimi rahmetle anıyorum.öğretmenler iyiki varsınız.
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