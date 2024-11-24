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Öğretmenler Günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
23.11.2024 16:53
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Öğretmenler Günü, toplumdaki bireylerin ve ülkenin geleceğini inşa eden öğretmenlerin emeklerini hatırlamak ve onurlandırmak için kutlanan bir gündür. Türkiye'de 24 Kasım’da kutlanan bu özel gün, Atatürk'ün "Başöğretmenlik" unvanını kabul ettiği tarih olmasından dolayı da özel bir anlam taşır.

Öğretmenler Günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler

Öğretmenler, sadece bilgi aktaran kişiler değil aynı zamanda öğrencilerini hayata hazırlayan rehberlerdir. Gelecek kuşakların etik ve ahlaki değerlerle büyümesi, iş hayatlarındaki başarılarında ve hayatta önemli bir unsurdur. Öğretmenler Günü'nde, öğretmenlere duyulan minnet duygusu törenler, hediyeler ve şiirlerle ifade edilir. Öğrenciler bu özel gün için öğretmenlerine okuyabilecekleri şiir arayışına girer. Çocukların öğretmenlerine karşı hissettikleri sevgiyi anlatan anlamlı cümleler, öğretmenlik mesleğinin kutsallığını vurgular.

Öğretmenler Günü şiirleri

CANIM ÖĞRETMENİM!

Bilmezdim okuttun dönmez dilimi,
Yazar eyledin sen tutmaz elimi
Bize mi adadın öğretmenim kendini,
Canım öğretmenim ilimden bir gömleksin.

Koruyup gözetip sakındın gözünde,
İçime sevgi dolduran gülen yüzünde,
Yıkılmaz bir çınarsın sen özünle,
Canım öğretmenim içimde bir yüreksin.

Bizim başarımızdı bütün emelin,
Sen üzülme solmasın hiç cemalin,
Gideceğim, gösterdiği yoldan Mustafa Kemal'in,
Canım öğretmenim sen önümde bir direksin.

Suçumu bağışlayıp hep af edersin,
Kötülüğe karşı iyiliği seçersin,
Bizim çilemizi hep sen çekersin,
Canım öğretmenim dilimde bir dileksin.

Büyüyüp kendi yolumu bulursam,
Kötülüğe haksızlığa karşı durursam,
Ben de bir gün öğretmen olursam,
Canım öğretmenim önümde bir örneksin

GÜL YILMAZ

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne – baba gibisin,
Bizi, bağrına hep basarsın

CANIM ÖĞRETMENİM

Birçok şeyler öğrettin,
Yaramazlıklarıma sabrettin,
Hatalarımı düzelttin,
Benim canım öğretmenim.

Sen bir gül gibisin,
Bize hep gülümsersin,
Bilirim bizi seversin,
Benim canım öğretmenim.

Atatürk’ü översin,
Onu örnek alın dersin,
En iyi olmamızı istersin,
Benim canım öğretmenim.

Birbirinizi sevin dersin,
Hepimizi seversin,
Barışın güzel olduğunu söylersin,
Benim canım öğretmenim.

Büşra Dilara KARACA

ÖĞRETMEN

A'dan başlar aydınlık,
Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.
Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek
Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,
Yeryüzü ile el ele öğretmen.

Göz gözdür o, uzakları görürüz
Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.
Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep
Çizer büyük değirmisini
Uç olur da pergele öğretmen.

Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa
Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış
83 toprak ev, 83 acı duman,
Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık
Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,
Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.

Bir ışık, bir ışık daha,
Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür
Nice istemeseler de, nice önleseler de,
Uyandırır toplumunu
İyiye, doğruya, güzele öğretmen...

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi...

ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

Benim canım öğretmenim
Öğrenci bir fidandır,
Öğretmen yağmur.
Azıcık ıslatsa
Büyüyüp ağaç olur.

Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,
Öğrenciye okumayı öğreten.
Eli kalem tutmazken
Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Ben bir çocuğum.
Ali’yim, Ahmet’im,Mehmet’im.
Ayşe’yim, Derya’yım, Kezban’ım.
Tertemiz bir defterim, yazılmamış.
Ben, yumuşacık, her şekle sokulmaya hazır hamurum,
Yoğrulmamış.
Çalışmaya hazır saatim,
Kurulmamış.
Bir ırmağım, yolu çizilmemiş,
Bir dünyayım, keşfedilmemiş.
Sana emanetim, öğretmenim.
Yarının geleceğisin diyorsun,
Hep göğsünü geriyorsun ve Atatürk’ü gösteriyorsun.
Bana geçmişi yaz, satır satır,
Beni koru, beni yoğur, beni kur,
Beni yürüt, beni koştur, beni uçur,
Beni al, Mustafa Kemal yap öğretmenim.

Ahmet ÜST

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