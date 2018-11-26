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Öğretmenler Günü'nde çalınan otomobili bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 17:25 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, öğretmen Enes Çilenti’nin 24 Kasım Öğretmen Günü evinin önünden çalınan otomobili, bugün terk edilmiş olarak bulundu.

Öğretmenler Günü'nde çalınan otomobili bulundu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, öğretmen Enes Çilenti’nin 24 Kasım Öğretmen Günü evinin önünden çalınan otomobili, bugün terk edilmiş olarak bulundu.
Atakent Mahallesi’nde oturan öğretmen Enes Çilenti’ye ait park halindeki 34 NCA 25 plakalı otomobil, 24 Kasım günü kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Öğretmenler Günü'nde park halindeki otomobilini yerinde bulamayan Enes Çilenti, avukatı Sezai Canbek ile birlikte polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Çalışma başlatan polis, Çilenti’nin otomobilini bugün Suruç yolunda terk edilmiş olarak buldu. Yakıtı bittiği için terk edildiği belirlenen otomobil üzerinde parmak izi incelemesi yapan polis, aracı yedek anahtarla çaldığı saptanan S.D.’yi de yakalayarak gözaltına aldı. Öğretmenler Günü'ne kötü bir sürprizle uyanan ancak bugün otomobilinin bulunmasıyla mutlu olan öğretmen Enes Çilenti, aracı bulan polislere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Öğretmenler Günü'nde çalınan otomobili bulunduÖğretmenler Günü'nde çalınan otomobili bulunduÖğretmenler Günü'nde çalınan otomobili bulunduÖğretmenler Günü'nde çalınan otomobili bulundu

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