Öğretmenler Günü'nde okulu güzelleştirmek için çalıştılar

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir araya gelen öğretmen ve veliler, ellerine mala ve fırça alarak sınıflarda çatlayan ve sıvası dökülen yerleri onarıp, boyadı.

Merkezler Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'ndeki Toroslar İlkokulu ve Ortaokulu’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde farklı bir faaliyet gerçekleştirildi. Okul Aile Birliği üyesi bir velinin yaptığı paylaşım sonrasında okula yeni atanan İlkokul Müdürü Orhan Köç, eksikleri tespit ederek çalışmaya başladı. Okulun bir kimliği olması gerektiğini ifade eden Köç, Ortaokul Müdürü Süleyman Dündar ve Okul Aile Birliği Başkanı Doğa Soluğan ile birlikte yeni bir logo yaparak işe başladı. Daha sonra öğrencilerin teneffüs ve beden eğitimi derslerine sağlıksız ve toz toprak içerisinde devam ettiğini gören Köç ve Dündar, yanına okul aile birliği üyelerini ve öğrencisi bulunan 14 mahallenin muhtarlarını alarak bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden alınan 420 tonluk 16 kamyon asfalt, iş makineleriyle okul bahçesine ve okula giden toprak yola döküldü.

ÇATLAYAN DUVARLARA ONARIM

Dışarıda çalışmalar sürerken okul içerisinde fiziki sorunları çözmek için öğretmen ve öğrenci velileri ile birlikte harekete geçen Köç, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eline malayı, fırçayı alarak çalışmaya başladı. Sınıflarda çatlayan ve sıvası dökülen yerler onarıldı, düşen perdeler yerine takıldı. Atıl durumdaki fotokopi odası, öğretmenler odası olarak düzenlendi. Öğretmenler, odalarının duvarlarına okulun yeni logosu ve altında Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ yazılı olduğu resmini çizdi. Eski öğretmenler odasını da yeni bir anasınıfına dönüştüren Köç, okulun görüntüsünü tamamen değiştirdi. En büyük hayalinin çocukların bahçede hayvan beslediği, bahçede ekim dikim yapabildiği bir alan oluşturmak olduğunu belirten Köç, "Kırsal kesimde bulunan okulumuzda çocuklarımızın doğayla daha iç içe bir yaşam sürdürmesini hedefliyoruz. Okul bahçemize bir hobi bahçesi yaparak çocuklarımızın toprakla buluşmasını istiyoruz. Hatta bir bölümde hayvan besleyerek hayvan sevgiyle dolu çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Bahçeye eski çocuk oyunlarının oynanabilmesi için çizgiler ve materyaller yerleştireceğiz. Çevrede bulunan zeytin ve çam fıstığı ağaçlarının bakımını yaparak okulumuza sürekli gelir sağlamak istiyoruz" dedi.

'DAHA İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

El ele vererek okulda güzelleştirme çalışmalarına başladıklarını ifade eden Toroslar Ortaokulu Müdürü Süleyman Dündar da, "Çocuklarımız daha iyi eğitim alsın istiyoruz. Bunun en güzel yolu da fiziki ortamların sağlıklı olmasından geçer. El ele verirsek çok güzel işler yapabileceğimizi gördükçe daha iyisini yapmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

