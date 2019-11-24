HABER

Öğretmenler Günü'nde okulu güzelleştirmek için çalıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 15:23 | Son Güncelleme

MERSİN’de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir araya gelen öğretmen ve veliler, ellerine mala ve fırça alarak sınıflarda çatlayan ve sıvası dökülen yerleri onarıp, boyadı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir araya gelen öğretmen ve veliler, ellerine mala ve fırça alarak sınıflarda çatlayan ve sıvası dökülen yerleri onarıp, boyadı.
Merkezler Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'ndeki Toroslar İlkokulu ve Ortaokulu’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde farklı bir faaliyet gerçekleştirildi. Okul Aile Birliği üyesi bir velinin yaptığı paylaşım sonrasında okula yeni atanan İlkokul Müdürü Orhan Köç, eksikleri tespit ederek çalışmaya başladı. Okulun bir kimliği olması gerektiğini ifade eden Köç, Ortaokul Müdürü Süleyman Dündar ve Okul Aile Birliği Başkanı Doğa Soluğan ile birlikte yeni bir logo yaparak işe başladı. Daha sonra öğrencilerin teneffüs ve beden eğitimi derslerine sağlıksız ve toz toprak içerisinde devam ettiğini gören Köç ve Dündar, yanına okul aile birliği üyelerini ve öğrencisi bulunan 14 mahallenin muhtarlarını alarak bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden alınan 420 tonluk 16 kamyon asfalt, iş makineleriyle okul bahçesine ve okula giden toprak yola döküldü.
ÇATLAYAN DUVARLARA ONARIM
Dışarıda çalışmalar sürerken okul içerisinde fiziki sorunları çözmek için öğretmen ve öğrenci velileri ile birlikte harekete geçen Köç, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eline malayı, fırçayı alarak çalışmaya başladı. Sınıflarda çatlayan ve sıvası dökülen yerler onarıldı, düşen perdeler yerine takıldı. Atıl durumdaki fotokopi odası, öğretmenler odası olarak düzenlendi. Öğretmenler, odalarının duvarlarına okulun yeni logosu ve altında Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ yazılı olduğu resmini çizdi. Eski öğretmenler odasını da yeni bir anasınıfına dönüştüren Köç, okulun görüntüsünü tamamen değiştirdi. En büyük hayalinin çocukların bahçede hayvan beslediği, bahçede ekim dikim yapabildiği bir alan oluşturmak olduğunu belirten Köç, "Kırsal kesimde bulunan okulumuzda çocuklarımızın doğayla daha iç içe bir yaşam sürdürmesini hedefliyoruz. Okul bahçemize bir hobi bahçesi yaparak çocuklarımızın toprakla buluşmasını istiyoruz. Hatta bir bölümde hayvan besleyerek hayvan sevgiyle dolu çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Bahçeye eski çocuk oyunlarının oynanabilmesi için çizgiler ve materyaller yerleştireceğiz. Çevrede bulunan zeytin ve çam fıstığı ağaçlarının bakımını yaparak okulumuza sürekli gelir sağlamak istiyoruz" dedi.
'DAHA İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
El ele vererek okulda güzelleştirme çalışmalarına başladıklarını ifade eden Toroslar Ortaokulu Müdürü Süleyman Dündar da, "Çocuklarımız daha iyi eğitim alsın istiyoruz. Bunun en güzel yolu da fiziki ortamların sağlıklı olmasından geçer. El ele verirsek çok güzel işler yapabileceğimizi gördükçe daha iyisini yapmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandıYeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı
Mehmetçik, teröristlerin tahrip ettiği okulu onarıyorMehmetçik, teröristlerin tahrip ettiği okulu onarıyor
Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırıKeşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

İstanbul'da kahreden olay! Sobadan çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay

Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

Son dakika: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Antalya'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.