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Öğretmenler Günü'nü denizde kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 17:39 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü denizde yüzerek, kutladı.

Öğretmenler Günü'nü denizde kutladılar

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)-HATAY'ın İskenderun ilçesinde öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü denizde yüzerek, kutladı.
Nuran Yılmaz Çok Programlı Lisesi Müdürü Feremez Balaman'ın da aralarında bulunduğu grup, bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerini Denizciler'de gerçekleştirdi. Grup, önce bir futbol karşılaşması yaptı ardından Müdür Balaman'ın okuduğu 'Yağmur' adlı şiir dinledi. Öğretmenler daha sonra yağan yağmura aldırış etmeden denize atlayıp, kulaç attı.

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Öğretmenler Günü'nü denizde kutladılarÖğretmenler Günü'nü denizde kutladılarÖğretmenler Günü'nü denizde kutladılarÖğretmenler Günü'nü denizde kutladılar

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