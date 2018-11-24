Öğretmenler Günü'nü denizde kutladılar

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)-HATAY'ın İskenderun ilçesinde öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü denizde yüzerek, kutladı.

Nuran Yılmaz Çok Programlı Lisesi Müdürü Feremez Balaman'ın da aralarında bulunduğu grup, bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerini Denizciler'de gerçekleştirdi. Grup, önce bir futbol karşılaşması yaptı ardından Müdür Balaman'ın okuduğu 'Yağmur' adlı şiir dinledi. Öğretmenler daha sonra yağan yağmura aldırış etmeden denize atlayıp, kulaç attı.

