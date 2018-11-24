HABER

Öğretmenler Günü'nü denizde kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 19:27 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü denizde yüzerek, kutladı.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)-HATAY'ın İskenderun ilçesinde öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü denizde yüzerek, kutladı.

Nuran Yılmaz Çok Programlı Lisesi Müdürü Feremez Balaman'ın da aralarında bulunduğu grup, bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerini Denizciler'de gerçekleştirdi. Grup, önce bir futbol karşılaşması yaptı ardından Müdür Balaman'ın okuduğu 'Yağmur' adlı şiir dinledi. Öğretmenler daha sonra yağan yağmura aldırış etmeden denize atlayıp, kulaç attı.

Tarihin en ilginç olayını okumaya hazır mısınız: İşte Demir Maskeli Adam!Tarihin en ilginç olayını okumaya hazır mısınız: İşte Demir Maskeli Adam!
Akhisar'da Dünya Zeytin Günü kutlandıAkhisar'da Dünya Zeytin Günü kutlandı
Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldıDışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

'Deliler Fatih' filmine Almanya'da +18 sansürü

'Deliler Fatih' filmine Almanya'da +18 sansürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar etti

İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar etti

Seyir halindeki araçta dans eden sürücü gözaltına alındı

Seyir halindeki araçta dans eden sürücü gözaltına alındı

Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye teşekkür

Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye teşekkür

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.