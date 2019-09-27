Öğretmenler, işçi gibi çalışıp okullarına atölye inşa ediyor

Serkan KILINÇ/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, yeni yapılan okullarında uygulamaların yapılacağı atölyeleri, kendi elleriyle inşa ediyor. Okulun arkasında yapılacak 5 uygulama atölyesinde kolları sıvayarak, işçi gibi çalışan öğretmenler, kendi imkanlarıyla taşıdıkları çelik konstrüksiyonları birbirine kaynak yapıp, çalışmalarını 1 yılda tamamlamayı hedefliyor.

Ortahisar ilçesine bağlı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idari heyeti ve teknik ve mekanik dersler veren öğretmenler, 3 yıl önce yapılan okullarında atölyelerinin olmaması üzerine öğrencilerin uygulamalı eğitimden geri kalmamaları için okul bünyesinde yer almayan eğitim atölyeleri kurmaya karar verdi. Okulun arka kısmında yer alan 600 metre karelik boş alanı değerlendirmek için kolları sıvayan uzman öğretmenler, çelik konstrüksiyon siparişi verip, uygulama atölyesi inşası çalışmalarına başladı. İnşa edilecek 5 uygulama atölyesinde, işçi gibi çalışan öğretmenler, kendi imkanlarıyla taşıdıkları çelik konstrüksiyonları birbirine kaynak yapıp, içerisinde temel imalat, elektromekanik, hareket kontrol sistemleri, oto boya ve oto kaporta olmak üzere 5 ünitenin yer alacağı atölyeleri, 1 yılda tamamlamayı planladıkları söyledi. Öğretmenlerin, atölye yapımında verdiği uğraş, çevre sakinlerinin yanı sıra, öğrenci velilerinin de övgüsünü topluyor.