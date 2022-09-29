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Öğretmenler kaç yaşında emekli olur? Öğretmenlerin emeklilik yaşı kaçtır?

29.09.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenler için emekli olma şartları çalıştıkları kurumlara göre değişiklik gösterebilir. Doldurmaları gereken hizmet süresi ve yaş sınırı da kadın öğretmenler ve erkek öğretmenler için farklı şekilde belirlenmiştir. Bir öğretmenin hizmet yılına ve yaşa bağlı olarak emeklilik şartları değişkenlik gösterebilir.

Öğretmenler kaç yaşında emekli olur? Öğretmenlerin emeklilik yaşı kaçtır?

Kadın ya da erkek öğretmenler için emekli olma koşullarından biri doldurmakla yükümlü oldukları hizmet süresidir. Bir diğeri ise kadın ve erkek öğretmenler için farklı olarak belirlenmiş olan yaş şartıdır. Buna göre ilk koşulu gerçekleştirerek belirlenen hizmet süresini doldurmuş olan her öğretmen yaş sınırına ulaştığında emekli olmaya hak kazanır. Hizmet yılını tamamlamış olan öğretmen, yaş sınırına ulaşana kadar çalışmayabilir. Ancak emekli maaşı yaş sınırına ulaştığı zaman bağlanır.

Kaç yaşında emekli olurum? Erkekler ve kadınlar için emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır?Kaç yaşında emekli olurum? Erkekler ve kadınlar için emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır?

Öğretmenlerin emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Öğretmenler için emeklilik işlemlerinin tamamı öğretmenlerin emeklilik yönetmeliğine bağlı olarak gerçekleştirilir. Emeklilik yaşı sigortalı oldukları ilk iş günü baz alınarak hesaplanır. Buna göre 8 Eylül 1999 tarihinden önce BAĞ-KUR, Sosyal Sigortalar Kurumu ya da devlet memurluğu süreleri olan öğretmenlerin emeklilik durumu şu şekildedir:

  • Erkek devlet memuru öğretmenler 25 yıllık mecburi hizmet süresini tamamlamış olmalıdır.
  • Kadın devlet memuru olan öğretmenler için zorunlu hizmet süresi 20 olarak belirlenmiştir.

1999 tarihinden sonra ilk sigortası başlayan öğretmenler için ise emekli olabilme şartları şu şekildedir:

  • Erkek devlet memuru öğretmenler 25 yıllık mecburi hizmet süresini doldurmuş olması ve 60 sınırına ulaşması
  • Kadın devlet memuru öğretmenler için 25 mecburi hizmet yılı dışında 58 yaşı doldurmuş olmaları gereklidir.
Kadın öğretmenler kaç yaşında emekli olur? Kadın öğretmenlerin emeklilik yaşı kaçtır?Kadın öğretmenler kaç yaşında emekli olur? Kadın öğretmenlerin emeklilik yaşı kaçtır?

Öğretmenler kaç yaşında emekli olur?

Emekli olmak için öğretmenler yalnızca haziran ve temmuz aylarında başvuruda bulunabilir. Bu iki ay dışında bir zaman diliminde emekli olmak isteyenler alanlarında ya da sınıflarında talep fazlalığı durumunda bu hakkı elde edebilirler.

Kadın ve erkek öğretmenler emeklilik için mecburi hizmet sürelerini doldurmadan da emekli olabilirler. Buna göre hizmet sürelerini tamamlamak için 2 yıldan daha az zaman kalanlar için 38 (kadın öğretmenler) ve 43 (erkek öğretmenler) yaşları geçerli olur.

Kadın memurlar kaç yaşında emekli olur? Kadın memurların emeklilik yaşı kaçtır?Kadın memurlar kaç yaşında emekli olur? Kadın memurların emeklilik yaşı kaçtır?


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