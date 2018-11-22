"Öğretmenler korosu"ndan açık hava konseri

MERSİN (AA) - Mersin'de, çeşitli okullarda görev yapan 20 öğretmenin yer aldığı koro, açık havada konser verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla merkez Yenişehir ilçesindeki bir alıveriş merkezinin bulunduğu alanda öğretmenler korosu sahne aldı.

Bazı öğretmenlerin solist olarak şarkılar seslendirdiği etkinlikte, bazı öğretmenler ise bağlama, gitar, kaval, keman ve gibi enstrüman çaldı.

Büyük ilgi gören konserde bazı vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat süren programda, Mersin Büyükşehir Belediyesi bando ekibi ile Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de sahne aldı.

Konsere katılan öğretmenlere, bando ekibine ve öğrencilere plaket verildi.

