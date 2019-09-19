Öğretmenler materyal yarışması öncesinde deneyimlerini paylaştı

İSTANBUL (AA) - Yeni eğitim öğretim yılında ikincisi düzenlenecek Ulusal Öğretmenler Arası Materyal Tasarımı Yarışması öncesinde bir araya gelen öğretmenler, deneyimlerini aktardı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim ortamlarındaki etkinliklerin etkili olması öğretim materyallerinin özgünlüğü, öğrenci düzeyi ve ihtiyaçlarına uygunluğuyla bağlantılı.

Öğretmenlerin yenilikçi öğretim materyalleri tasarlayarak, bunları öğretim süreçlerinde kullanmaları değişen eğitim anlayışı ve öğretim programlarının temel unsurlarından. Bu bağlamda eğitimde materyal tasarımı, bir yanıyla eğitimin nasıl daha iyi olabileceğini hayal etmeyi içeriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Ulusal Öğretmenler Arası Materyal Tasarımı Yarışması, öğretim sürecinde materyal kullanımının zenginleştirilmesi ve özgünleştirilmesi, örnek çalışmaların teşvik edilerek yaygınlaştırılması amacıyla düzenlendi.

2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaşmak ve yaratıcı düşünceler için fırsat sunan yarışmanın ilki geçen eğitim öğretim yılında gerçekleştirildi. Türkiye'nin 78 ilinden toplam 4 bin 681 materyal başvurusu yapılan yarışmanın yeni eğitim öğretim yılında niteliğinin artırılması ve kapsamının genişletilmesi amacıyla bir dizi çalışma başlatıldı.