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Öğretmenler minik öğrencileri için mutfağa girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 11:12 | Son Güncelleme

Bolu'da bir anaokulunda görev yapan okul müdürü ve öğretmenler, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılında sağlıklı beslenmelerine katkıda bulunmak için mutfağa girerek hamur açıp tarhana ve erişte hazırladı - Refikaana Anaokulu Müdürü Mehmet Akkaya: - "Çocuklarımızın doğal ürünlerle beslenmesi için bu uygulamayı hayata geçirdik. Öğretmen sadece okulda öğretmen değil, evinde anne aynı zamanda. Öğretmenlerimiz anne şefkatiyle çocuklarımıza bu imkanları sağlıyor" - Öğretmen Sevdanur Şen: - "Kendi çocuğumuza nasıl özen gösteriyorsak buradaki öğrencilerimize de aynı özeni gösteriyoruz. Onların doğal beslenmesi, beyin gelişimi, fiziksel gelişimi çok önemli"

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da bir anaokulunda görev yapan okul müdürü ve öğretmenler, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılında sağlıklı beslenmelerine katkıda bulunmak için hamur açarak tarhana ve erişte hazırlamak üzere mutfağa girdi.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Refikaana Anaokulu Müdürü Mehmet Akkaya, okullar açılmadan önce öğretmenlerle kolları sıvayarak öğrencilerin sağlıklı beslenmesi için hazırlıklara başladı.

Okul müdürü, okulda görev yapan 10 öğretmen ve 2 idareci, okulun mutfağına girerek önlük giyip bone ve eldiven taktıktan sonra erişte ve tarhana yapmak için hamur açtı.

Daha sonra hazırlanan erişte ve tarhana, kurutulduktan sonra öğrencilerin tüketimine sunulmak üzere raflara kaldırıldı.

Okulda eğitim görecek 180 öğrenci için 60 kilogram tarhana ve 50 kilogram eriştenin yanı sıra ev yapımı turşu ve reçel yapıldı.

- "Çocukların doğal gıdalar tüketmesini önemsiyoruz"

Okul müdürü Mehmet Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların sağlıklı beslenmesini önemsediklerini belirterek, bu doğrultuda okulda görev yapan öğretmenlerle minik öğrenciler için ev yapımı ürünler hazırladıklarını söyledi.

Akkaya, çocukların doğal gıdalar tüketmesini önemsediklerini vurgulayarak, "Çocuklarımızın doğal ürünlerle beslenmesi için bu uygulamayı hayata geçirdik. Öğretmen sadece okulda öğretmen değil, evinde anne aynı zamanda. Öğretmenlerimiz anne şefkatiyle çocuklarımıza bu imkanları sağlıyor." dedi.

- "Öğrencilerin sağlıklı beslenmesine katkıda bulunuyoruz"

Öğretmenlerden Elif Atasever Yörük, 14 yıllık öğretmen olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu okulda 3 yıldır görev yapıyorum. Okulumuzda okul müdürümüz, müdür yardımcımız, öğretmen arkadaşlarımız ve personelimiz, öğrencilerin beslenmesine ve fiziki gelişimine önem verdikleri için doğal makarna ve tarhana hazırlıyoruz. Evde kendi çocuğumuz için beslenmesiyle ilgili nasıl titiz davranıyorsak burada da öğrencilerimizin gelişimi için bu tür doğal besinlerin katkı sağlayacağını düşündüğümüzden bunları hazırlıyoruz."

Çağla Alaoğlu Yıldız da okulda 3 yıldır görev yaptığını anlatarak, "Bu tür etkinliklerimizi her yıl gerçekleştiriyoruz. Öğrencileri çocuğumuz gibi gördüğümüz için bunları yaparken çok mutlu oluyoruz. Hazırladığımız ürünlerle öğrencilerimizin sağlıklı beslenmelerine katkı sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Sevdanur Şen ise kendi çocuklarına gösterdikleri özeni öğrencilerine de gösterdiklerini vurgulayarak, "Onların doğal beslenmesi, beyin gelişimi, fiziksel gelişimi çok önemli. Üstümüze düşenin fazlasını yapıyoruz. İçimiz çok rahat. Bu konuda velilerimiz de rahat olsun." diye konuştu.

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Bolu erişte Refikaana Anaokulu tarhana turşu

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