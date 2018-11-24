Öğretmenler müziği sokağa taşıdı

İZMİR (AA) - İzmir'de farklı branşlardaki öğretmenlerden oluşan ritim grubu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sergiledikleri performanslarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Karabağlar ilçesindeki Nene Hatun Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 20 öğretmen çaldıkları davul, saz, darbuka, yan flüt, tef, marakas ve zil gibi enstrümanlarla Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ritim performansı sundu.

Gruba eşlik eden öğretmenler de ellerinde "Eğitim, değerlerimize sahip çıkmaktır", "Eğitim, saygı ve hoşgörü öğretmektir", "Eğitim, birbirimizi dinlemeyi öğretmektir" yazılı pankartlar taşıdı.

Öğretmenlerin ritim tutarak çaldığı müzikler dinleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Bir öğretmenin küçük kızının da gruba eşlik etmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Grubu 3 ay önce kurduklarını anlatan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nermin Edremi, amatörce keyif almak ve öğrencilere örnek olmak amacıyla müzik yapmaya başladıklarını belirtti.

Kendilerini iki müzik öğretmeninin çalıştırdığını ifade eden Edremi, "Birçok çocuk bizimle beraber enstrüman çalmaya özendi ve başladı. Bunun, çocukların hoşça vakit geçirmesi, kendilerine bir hobi edinmesi, deşarj olması ve sosyal olmaları için çok etkili bir yöntem olduğunu düşüyoruz." diye konuştu.

