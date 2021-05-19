Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Aşı randevusu e nabızdan nasıl alınır?

Öğretmenlerin aşı önceliğine alınması için yapılan çalışmalar son buldu. Bakan Koca, 18 Mayıs itibariyle öğretmenlerin aşı randevularının açıldığını duyururken, aşı randevusunun e nabızdan nasıl alınacağına ilişkin araştırmalar da yoğunlaştı.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞILANACAK?

Türkiye’de sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılama uygulamaları, yaş grupları ve mesleki gruplarla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sağlık çalışanlarının eşlerinin aşı randevusu alabileceği açıklanmıştı. 18 Mart tarihi itibariyle de aşı olmayı heyecanla bekleyen bir diğer grup olan öğretmenler için aşı randevuları açıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlere aşı uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada ''Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz.'' İfadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda ''Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla...'' ifadelerini kullandı.