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Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Aşı randevusu e nabızdan nasıl alınır?

19.05.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama uygulamasında sıranın öğretmenlere geldiğini duyurdu. Aşı sırasına alınan sağlık çalışanlarının eşlerinin ardından öğretmenler de aşı randevularını e nabız üzerinden almaya başladı.

Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Aşı randevusu e nabızdan nasıl alınır?

Öğretmenlerin aşı önceliğine alınması için yapılan çalışmalar son buldu. Bakan Koca, 18 Mayıs itibariyle öğretmenlerin aşı randevularının açıldığını duyururken, aşı randevusunun e nabızdan nasıl alınacağına ilişkin araştırmalar da yoğunlaştı.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞILANACAK?

Türkiye’de sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılama uygulamaları, yaş grupları ve mesleki gruplarla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sağlık çalışanlarının eşlerinin aşı randevusu alabileceği açıklanmıştı. 18 Mart tarihi itibariyle de aşı olmayı heyecanla bekleyen bir diğer grup olan öğretmenler için aşı randevuları açıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlere aşı uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada ''Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz.'' İfadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda ''Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla...'' ifadelerini kullandı.

Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Aşı randevusu e nabızdan nasıl alınır?

AŞI RANDEVUSU E NABIZDAN NASIL ALINIR?

Aşı randevusu alabilmek için kişinin öncelikle aşı gurubunda olup olmadığını sorgulaması gerekiyor. Bunun için cep telefonundan SMS ile ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp, 2023’egöderilmesi gerekiyor. Kişi eğer aşı gurubundaysa randevu alması için yönlendirilirken, eğer değilse bu da kişiye bildiriliyor.

Aynı zamanda aşı sorgulaması yine e nabızdan da yapılabiliyor.

Sorgulama yapan kişi eğer aşılama grubunda yer alıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulabiliyor.

Bununla birlikte e-Nabız ana ekranında bulunan randevu al seçeneği üzerinden de randevu oluşturulabiliyor.

Randevu oluşturulmasının ardından kişinin kayıtlı olan e postasına ve cep telefonuna mesaj olarak, aşının yapılacağı tarih ve yer bilgisini içieren bir bilgilendirme mesajı geliyor.

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koronavirüs (Covid-19) Öğretmen Aşı

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