Öğretmenler öğle arasında sporda

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de özel bir lisenin öğretmenleri, "Sağlıklı yaşam, kaliteli eğitim" sloganıyla, hafta içi iki gün öğle arasında gönüllü antrenör eşliğinde spor yaparak verimliliklerini ve motivasyonlarını artırmaya çalışıyor.

Öğretmenler, gönüllü ağaçlandırma çalışmaları dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfının "Uluslararası İyilik Ödülü"ne de layık görülen antrenör Mustafa Göçer'in öncülüğünde haftada iki gün spor yaptıktan sonra derse giriyor.

Öğretmenler, öğle aralarındaki bu etkinliğe katılmaktan mutluluk duyuyor. Derse girecekleri için spor hareketlerini iş kıyafetleri ya da kravatlarıyla yapan öğretmenlere, okulun yöneticileri de eşlik ediyor.

Güzel havalarda okul bahçesinde yapılan spor etkinliği, kış dolayısıyla okulun spor salonunda sürüyor.

Okul Müdürü Yusuf Özmerdivenli, AA muhabirine, Göçer eşliğinde spor yaparak boyun ağrılarından kurtulduğunu, bunun üzerine meslektaşlarına da fayda sağlayacağını düşünerek böyle bir etkinliğe karar verdiklerini söyledi.

"Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur." diyen Özmerdivenli, salı ve perşembe günü öğle araları antrenör Göçer'in eşliğinde spor yaptıklarını dile getirdi.