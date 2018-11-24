Öğretmenler, öğrenci ve velilerle pedal çevirdi

İZMİR (AA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü, İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. İzmir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Öğretmenler Günü" bisiklet etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında öğretmen, öğrenci ve veliler ile anaokulu çocuklarının da bulunduğu yaklaşık 200 bisikletli, Alsancak Vapur İskelesinde buluştu. Öğrenciler, "Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır" yazılı pankart ile Türk bayrağı taşıdı. Tur öncesi gazetecilere açıklama yapan İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, il genelinde Öğretmenler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirtti. Etkinliğe öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler ile velilerin de destek verdiğini aktaran Yahşi, "Sağlıklı bir neslin sağlıklı bir eğitimin var olduğunu göstermek için İzmir'de böyle bir etkinlik düzenledik. Gerçekten karşılığı çok güzel bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz bu etkinliğe destek verdi. Türkiye'de ilk kez oluyor. Sağlıklı bir beslenme, sağlıklı bir yaşamla birlikte sağlıklı bir eğitim çıkacağına inandığımız için bu etkinliği gerçekleştiriyoruz." dedi.

Daha sonra bisikletlere binen grup, Konak Saat Kulesi'ne kadar pedal çevirdi. Etkinliğe, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da bisiklete binerek destek verdi. - "Öğretmen insanlığın baş mimarıdır" Denizli'de de Valilik önünde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Atatürk anıtına çelenk sundu. Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Oğuz, öğretmenliğin "mesleklerin mesleği" olduğunu belirtti. Atatürk'ün milletine öğretmenlik yapan bir lider olduğunu ifade eden Oğuz, şunları söyledi: "Öğretmen, her çiçeğe ayrı bir ihtimam gösteren bahçıvan gibidir. 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.' diyerek bizlere bu vatanı emanet eden Büyük Önderimiz bizlere büyük bir sorumluluk vermiştir. İnsanlık öğretmen sayesinde tanışmıştır medeniyetle. Öğretmen sıradan biri değildir insanlığın baş mimarıdır. Toplumun en saygıdeğer kişisidir. Değerli arkadaşlarım, gururluyuz sevinçliyiz, çünkü böyle onurlu bir meslek sahibiyiz."