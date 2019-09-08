Öğretmenler okulu öğrencilere kendi elleriyle hazırladı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bazı öğretmenler okulu temizleyip sıralara kalpli balon koyarak, öğrencilerini beklemeye başladı.

Türkiye genelinde yarın 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başlayacak. Bu nedenle Türkiye genelinde olduğu gibi Adana’da da hem öğrenciler hem de öğretmenler son hazırlıklarını tamamlıyor. Ceyhan ilçesine bağlı Hamdilli ve Sarısakal ilkokullarında ise öğretmenler öğrencilerin daha temiz bir ortamda okula başlaması için kolları sıvadı. Kendi elleriyle bütün sınıfları temizleri iki gün boyunca temizleyen öğretmenler öğrencilere de bir sürpriz yaptı. Öğretmenler temizledikleri sıralara bu kez de tek tek kalpli balon koydu. Tek amaçlarının öğrencileri iyi bir geleceğe hazırlamak olduğunu bu nedenle bütün fedakarlıkları yapmaya hazır olduklarını söyledi. Öğrencileri okulun ilk günü güzel karşılamak için de sıralara kalpli balon koyduklarını, onları sevgiyle karşılamak istediklerini belirtti.