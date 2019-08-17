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Öğretmenler, okulu yeni eğitim öğretime böyle hazırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 09:19 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir lisenin müdürü ve öğretmenleri eğitim öğretim öncesi okulun tadilat işlemlerini yaparak eğitime hazırladı.Kahramanmaraş’ta okul binası olmayan spor lisesi, geçici olarak taşındıkları güzel sanatlar lisesi binasında eğitim ve öğretimine devam edecek.

Kahramanmaraş’ta bir lisenin müdürü ve öğretmenleri eğitim öğretim öncesi okulun tadilat işlemlerini yaparak eğitime hazırladı.
Kahramanmaraş’ta okul binası olmayan spor lisesi, geçici olarak taşındıkları güzel sanatlar lisesi binasında eğitim ve öğretimine devam edecek. Spor lisesine yeni atanan okul müdürü İsmail Gençoğlan, öğretmenlerle okulun sınıflarına boya ve badana yaparak onarıyor. Okulun camlarını silerek temizlik işlerini de yapan öğretmenler, bahçedeki yabani otları temizleyerek okulu yeni eğitim öğretime hazırlıyor.
Öğrencilerin daha temiz okulda eğitim almaları için kolları sıvadıklarını söyleyen okul müdürü İsmail Gençoğlan, bir takım tadilat işlerini de kendilerini yaptığını söyledi. Kentte okul binası olmayan spor lisesi için ilgililerden destek bekleyen okul müdürü Gençoğlan, “Biz şuanda spor lisesi olarak kendi okul binamızda değiliz ve Güzel Sanatlar Lisesi’inde eğitim öğretime devam ediyoruz. Buraya geldiğimizde okuldaki sınıfların tamamen kirlendiğini ve okul etrafında çalıların büyüdüğünü gördük. İmkanlarımızın kısıtlı olması nedeniyle elimizi personelimizle birlikte taşın altına koyduk, boya badana gibi işleri ve dışarıdaki temizlikleri kendimiz öğrencilerin kullanımına hazır hale getirme için çalışıyoruz. Kollarımızı sıvadık ve okullar açılana kadar ne kadar eksiklerimiz varsa tamamlamayı düşünüyoruz. Kahramanmaraş’taki iş adamlarımızdan kentimize layık bir Spor Lisesi binası yaparlar ise çok daha verimli ve güzel işler yapacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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