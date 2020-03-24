HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Öğretmenler sağlıkçılar için seferber oldu

Öğretmenler sağlıkçılar için seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2020 13:56 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle artan maske talebine yanıt vermek için çalışma yürüten Manisa'daki 6 lisede gönüllü öğretmenler ve okul çalışanları, sağlıkçılar için hijyenik maske üretiyor.

Ülke genelinde maske üretimine başlayan ilk meslek liselerinden biri olan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir günde 10 binin üzerinde sipariş alınca kentteki 5 meslek lisesi daha seferberliğe katıldı.

Manisa'da günde 4 bin 500 cerrahi maskenin üretildiği 6 lisedeki aralarında gönüllü öğretmen, hizmetli, okul idari personelinin bulunduğu 70 kişi, alınan 30 bin maske siparişini yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Okulların tatil olmasına ve idari izinli olmalarına rağmen her sabah saat 08.00'de okula gelen gönüllü öğretmenler ve personel, saat 17.00'ye kadar hijyen maske üretiyor. Mevcut siparişlerin tamamlanmasının ardından liselerde üretilen maskeler, sadece sağlık kurumlarına verilecek.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin maske üretimi konusunda öncülük ettiğini belirterek, "Sağ olsun öğretmenlerimizin hepsi gönüllü. Burası günlük bin maske üretimiyle Türkiye'de güzel bir örnek oldu. Bu lisemizin ardından Manisa'da 5 meslek lisemiz daha maske üretimine başladı, şu anda il genelinde 6 lisede günlük 4 bin 500 maske üretiliyor." dedi.

'SİPARİŞ ALMAYI BIRAKTIK'

Dikici, çok yoğun bir taleple karşılaştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu anda sipariş almayı bıraktık. Sadece sağlık kuruluşlarımıza maske vereceğiz çünkü öncelik onlarda. 10 gündür üretim yapıyoruz, kamu kurumlarına verdik. 30 binden fazla sipariş alındı ama artık siparişleri durdurduk. Bu siparişleri teslim ettikten sonra ürettiğimiz bütün maskeleri sağlık kuruluşlarına vereceğiz."

İsmet İnönü Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Leyla Duran ise gönüllü giyim ve el sanatları öğretmenleri ile birlikte eski dikiş makinelerini onardıklarını, hazırladıkları atölyede üretime başladıklarını anlattı.

Duran, şöyle konuştu:

"Personelimiz, aşçımız öğretmen arkadaşlarımız tatildeyken bu süreçte hepimiz el birliği ile bu işe giriştik. Günlük bin adet maske üretiyoruz. Başta kurumlarımız olmak üzere ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Her gün taleplerimiz artıyor. Elimizden geldiğince halkımızın yanında olmaya çalışacağız. Birlikte bu sürecin üstesinden geleceğimizi umuyorum. Gelen talepleri geri çevirmek istemiyoruz ama bizler de yoruluyoruz."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
20 yıllık 'sarı gelinlik' çocuklara ilham verecek20 yıllık 'sarı gelinlik' çocuklara ilham verecek
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maske öğretmen

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgınında son durum!

Koronavirüs salgınında son durum!

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Eski belediye başkanı iki kişiyi öldürüp, intihar etti

Eski belediye başkanı iki kişiyi öldürüp, intihar etti

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

İlginizi Çekebilir

Kapatılacağını duyan oraya koştu, uzun kuyruklar oldu

Kapatılacağını duyan oraya koştu, uzun kuyruklar oldu

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstila etmişlerdi! Yüksekova'da şaşırtan görüntü

İstila etmişlerdi! Yüksekova'da şaşırtan görüntü

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pazarda alışverişi bırakıp maske kuyruğuna girdiler

Bu da maske kuyruğu

20 yıllık 'sarı gelinlik' okul müzesinde sergilenecek

20 yıllık 'sarı gelinlik' çocuklara ilham verecek

İstanbul’un göbeğinde talihsiz gencin feci ölümü kamerada

İstanbul’un göbeğinde feci ölüm! O anlar kamerada

Koronavirüs önlemleri Adalar'ı ıssız adaya çevirdi

Turistler akın akın gidiyordu! Sokaklar bomboş kaldı

'Evde kal' çağrısına uymayıp, Caddebostan Sahili'nde sabah sporu yaptılar

Caddebostan Sahili'nde şaşırtan manzara!

Sokakta yaşayan yaşlı adam için seferber oldular

Sokakta yaşayan yaşlı adam için seferber oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.