Öğretmenler sağlıkçılar için seferber oldu

Ülke genelinde maske üretimine başlayan ilk meslek liselerinden biri olan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir günde 10 binin üzerinde sipariş alınca kentteki 5 meslek lisesi daha seferberliğe katıldı.

Manisa'da günde 4 bin 500 cerrahi maskenin üretildiği 6 lisedeki aralarında gönüllü öğretmen, hizmetli, okul idari personelinin bulunduğu 70 kişi, alınan 30 bin maske siparişini yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Okulların tatil olmasına ve idari izinli olmalarına rağmen her sabah saat 08.00'de okula gelen gönüllü öğretmenler ve personel, saat 17.00'ye kadar hijyen maske üretiyor. Mevcut siparişlerin tamamlanmasının ardından liselerde üretilen maskeler, sadece sağlık kurumlarına verilecek.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin maske üretimi konusunda öncülük ettiğini belirterek, "Sağ olsun öğretmenlerimizin hepsi gönüllü. Burası günlük bin maske üretimiyle Türkiye'de güzel bir örnek oldu. Bu lisemizin ardından Manisa'da 5 meslek lisemiz daha maske üretimine başladı, şu anda il genelinde 6 lisede günlük 4 bin 500 maske üretiliyor." dedi.