Öğretmenler şampanya patlatıp dans etti, soruşturma başlatıldı! İzmir'deki ortaokuldaki görüntüler olay oldu

İzmir'deki gündem yaratan olay geçen haziran ayında Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda yaşandı. Okuldaki mezuniyet kutlamasında öğretmenlerin müzik eşliğinde eğlendiği esnada, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu iddia edilen bir kişi şampanya patlattı.

OKUL BAHÇESİNDE İÇKİ İÇEREK EĞLENDİLER

Okul bahçesinde şampanya patlatılması ve alkollü içkinin eğlencede yer alması, veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Geçtiğimiz Haziran ayında Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulundaki mezuniyet töreninde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı görüntünün ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Okuldaki tartışma yaratan görüntülerin ardından yeni bir video ortaya çıktı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü.

(AA-İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır