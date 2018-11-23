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Öğretmenler seferber oldu, kız öğrenciler liseyle tanıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Canik ilçesinde aynı binadaki Başalan Cumhuriyet İmam Hatip ve Başalan Cumhuriyet ortaokullarının öğretmenleri, mezun olan kız çocuklarının örgün eğitimde liseye devam etme oranlarının düşük olması üzerine 3 yıl önce 'Birlikte Yürüyoruz' projesini hayata geçirdi.

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Canik ilçesinde aynı binadaki Başalan Cumhuriyet İmam Hatip ve Başalan Cumhuriyet ortaokullarının öğretmenleri, mezun olan kız çocuklarının örgün eğitimde liseye devam etme oranlarının düşük olması üzerine 3 yıl önce 'Birlikte Yürüyoruz' projesini hayata geçirdi. Yapılan çalışmalarla toplam 40 kız öğrencinin liseye kaydını yaptırarak eğitimini sürdürdüğü belirtildi. Canik'te aynı binada hizmet veren Başalan Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu ve Başalan Cumhuriyet Ortaokulu'nun öğretmenleri, mezun olan kız çocuklarının örgün öğretimde liseye devam etme oranlarının düşük olması üzerine harekete geçti. Özellikle küçük yaşta evliliklerin de yaygın görüldüğü Başalan ve çevresindeki 20 mahallede yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı bölge için 'Birlikte Yürüyoruz' projesi hazırlandı. Öğretmenler 3 yıl boyunca ortaokuldan mezun olan kız çocuklarının örgün eğitimde liseye devam edip etmediğini sıkıca takip etti. Aileleri tarafından liseye gönderilmeyen kız çocukları belirlendi. Öğretmenler bu çocukların aileleriyle tek tek görüşerek ikna etti. Gelinen noktada mezun kız çocuklarından liseye kaydını yaptırarak eğitimine devam edenlerin sayısı arttı. İki okulun öğretmenlerinin girişimiyle 3 yılda toplam 40 kız öğrencinin liseye kaydını yaptırarak eğitimini sürdürdüğü kaydedildi. 'HEDEF YÜZDE 75' Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, 21 mahalledeki öğrencilerin taşımalı sistemle eğitim gördüğü iki okulun öğretmenlerinin büyük fedakârlık gösterdiklerini belirtti. Uzunlar, "3 yıl öncesinde buradaki durum tespitini yaptık ve kız öğrencilerimizin okutulmasında aileler tarafından çekinceler vardı. Bu durum üzerine biz bu projeyi başlattık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Müftülüğümüzün de iş birliğinde bu proje uygulandı. Ailelerle tek tek görüşülüp ikna edildi. Projenin başladığı ilk yılda mezun olan kız çocuklarımızın yüzde 45'i, ikinci yıl yüzde 57'si, üçüncü yıl ise yüzde 62'si bir liseye kayıt yaparak örgün öğretimde okumaya devam etti. Bu yüzdelerin dışındaki diğer öğrencilerimiz ise açık liseye kayıt oldu. Ama biz bunların örgün olarak devam etmelerini istiyoruz. Bu nedenle bu yılki hedefimiz bu oranı yüzde 75'e çıkarmak" dedi. Başalan Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Halil Şişman ise "Ortaokulu bitiren öğrencilerimizin liseye devamları konusunda sıkıntılar yaşıyorduk. Özellikle kız öğrencilerin velileri göndermek istemiyordu. 3 yılda yaklaşık 40 öğrencimizin liseye devamını sağladık. Velilerle görüşmelerimiz sürekli devam ediyor. Kız çocuklarının okullaşma oranlarını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kırsal bölge olduğu için vatandaşlar köydeki işlerde insan gücü gerektiği için çocuklarını göndermiyorlar, köyde iş yapsın istiyorlar. Bu nedenle devam konusunda sorunlar yaşanıyordu" diye konuştu.

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