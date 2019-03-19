Öğretmenler tecrübelerini meslektaşlarıyla paylaştı

Yeni bir eğitim, dokunuş ve bakış için deneyim kazanmanın önemine işaret eden Yazıcı, öğretmenlerin hafta sonunu kendi meslekleriyle ilgili tecrübe kazanmak için ayırmasının çok değerli olduğunu ifade etti.

Kodlamadan müziğe, nota öğretiminden masal anlatımına, robotik kodlamanın ana kaynağı olan algoritmadan sınıf yönetiminde dramanın rolüne kadar çok çeşitli konularda tecrübelerin paylaşıldığı etkinlikte kayıt altına alınan dersler, Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayımlanacak.

Yazıcı, İnsanların birbirinden öğreneceği pek çok farklı şeyin olduğunu ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Kendi deneyimlerimizi paylaşmadan geleceğimizi kuramayız. Bunun için önce deneyime odaklanmalı, sonra yavaş yavaş odak noktamızı yeni deneyimlere çevirmeliyiz. Çünkü deneyimlerin paylaşılması doğrudan doğruya eğitim ortamlarımıza etki edecek, çocuklarımızın daha iyi öğrenmelerini sağlayacak. Bunun için öğretmenlerimizin kendi alanlarında ürettikleri iyi olan ne varsa meslektaşlarıyla paylaşmalarını teşvik ettik. Unutmamak gerekir ki geleceğin deneyimleri bugünün deneyimleriyle şekillenir."

