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Öğretmenler,çevre temizliği yapıp kitap okudu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 15:00 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğretmenler, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için doğa yürüyüşü etkinliği sırasında temizlik yapıp  ?Ben okuyorum, Gaziantep okuyor?

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğretmenler, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için doğa yürüyüşü etkinliği sırasında temizlik yapıp ?Ben okuyorum, Gaziantep okuyor? projesi kapsamında 20 dakika kitap okudu.
Cumhuriyet Ortaokulu müdürü, idarecileri ve 43 öğretmenin katıldığı doğa yürüyüşü etkinliğinde öğretmenler yol güzargahı boyunca çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla çevre temizliği yaptılar. Etrafa rast gele atılmış poşet, plastik, cam, kağıt gibi çöpleri toplayarak farkındalık oluşturan öğretmenler yanlarında getirdikleri kitaplarıda ?Ben okuyorum,Gaziantep okuyor?projesi kapsamında 20 dakika kitap okuyarak kitabın her yerde okunabileceğine dikkat çektiler.
Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Şeyhmus Doğan, "Bugünkü etkinliğimizde Cumhuriyet Ortaokulu olarak birinci ara tatilde, 43 öğretmenimizle farkındalık oluşturmak amacıyla hem doğa yürüyüşü yaptık, hem temizlik yaptık hem kitap okuduk. Öğretmenlerimiz yanlarında getirdiği kitaplarımızla ?Ben okuyorum, Gaziantep okuyor? projesi kapsamında 20 dakika kitap okudu. Bu etkinliğimizi hava koşullarının el vermesi halinde gruplar halinde öğrencilerimizinde katılımıyla devam edecek" dedi.

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