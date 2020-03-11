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Öğretmenlerden İstiklal Marşı'na duygu dolu klip

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2020 14:47 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki 80. Yıl Ortaokulu öğretmenleri, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 99. yıl dönümü kapsamında İstiklal Marşının 10 kıt'asını okudukları bir klip çekti.

Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni Ahmet Kazu’nun görüntü yönetmenliğini yaptığı klipte aralarında Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem’in de bulunduğu çok sayıda öğretmen 10 kıt'ayı okudu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten 15 Temmuz destanına kadar çok sayıda görüntünün yer aldığı klip duygulandırdı.

Lüleburgaz 80. Yıl Ortaokulu İstiklal Marşının kabul edildiği 12 Mart 1921'nin 99’uncu yıl dönümü kapsamında çok anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okul Müdürü Salih Eker ve okulun beden eğitimi öğretmeni Barış Cengiz, İstiklal Marşının kabulünün 99’uncu yılı kapsamında kolları sıvadı. Bu doğrultuda kendi okullarındaki öğretmenler ve Düvenciler Lisesi, Fehmi Mutlu Ortaokulu, Lüleburgaz Anadolu Lisesi, Durak İlk ve Ortaokulu, İstiklal Ortaokulu’nun müdürleriyle temasa geçen öğretmenler İstiklal Marşının 10 kıt'asını sıra sıra okuyarak tamamladı.

GÖRÜNTÜ YÖNETMENLERİ DE BİR ÖĞRETMEN

Görüntü yönetmenliğini de Ahmetbey Beldesi Cumhuriyet Ortaokulu Bilişim Teknolojileri öğretmeni Ahmet Kazu’nun yaptığı 5 dakikalık klipte öğretmenler sırasıyla kamera karşısına geçti. Arka fonda Gazi Osman Paşa Marşının çaldığı klipte aralarında Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem’in de olduğu öğretmenler İstiklal Marşını seslendirdi.

DUYGU DOLU GÖRÜNTÜLER

Hazırlanan klipteki görüntüler ise tüyleri diken diken etti. Lüleburgaz Şehitliği’nde başlayan klipte öğretmenlerin marşı okumalarının arasında sırasıyla Kurtuluş Savaşı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlık Meydan Savaşı’ndaki görüntüleri ve 15 Temmuz destanına kadar çok sayıda görüntü duygulandırdı.

"BİR DE BİZDEN DİNLEYİN"

Hazırladıkları kliple ilgili açıklamalarda bulunan okul müdürü Salih Eker, “Dedik ki ‘İstiklal Marşı’nı bir de Lüleburgaz 80. Yıl Ortaokulundan dinleyin. Bu amaçla öğretmenlerimizle bir toplantı yaptık. İstekli olan arkadaşlarla bir araya geldik. Milli şuuru öğrencilerimize aktarabilmek ve farkındalık oluşturabilmek adına okulumuzdaki Türkçe öğretmenleri başta olmak üzere diğer okullardan müdürlerin katkısıyla güzel bir klip çektik. Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni Ahmet Kazu’nun destekleriyle güzel, o İstiklal Marşının kahramanlık destanını ilçemizde, tüm kesimlere hitap edebilecek şekilde milli şuuru milli bilinci oluşturmak adına böyle bir klip çektik” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
öğretmen Kırklareli istiklal marşı

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