Öğretmenlerden İstiklal Marşı'na duygu dolu klip

Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni Ahmet Kazu’nun görüntü yönetmenliğini yaptığı klipte aralarında Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem’in de bulunduğu çok sayıda öğretmen 10 kıt'ayı okudu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten 15 Temmuz destanına kadar çok sayıda görüntünün yer aldığı klip duygulandırdı.

Lüleburgaz 80. Yıl Ortaokulu İstiklal Marşının kabul edildiği 12 Mart 1921'nin 99’uncu yıl dönümü kapsamında çok anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okul Müdürü Salih Eker ve okulun beden eğitimi öğretmeni Barış Cengiz, İstiklal Marşının kabulünün 99’uncu yılı kapsamında kolları sıvadı. Bu doğrultuda kendi okullarındaki öğretmenler ve Düvenciler Lisesi, Fehmi Mutlu Ortaokulu, Lüleburgaz Anadolu Lisesi, Durak İlk ve Ortaokulu, İstiklal Ortaokulu’nun müdürleriyle temasa geçen öğretmenler İstiklal Marşının 10 kıt'asını sıra sıra okuyarak tamamladı.

GÖRÜNTÜ YÖNETMENLERİ DE BİR ÖĞRETMEN

Görüntü yönetmenliğini de Ahmetbey Beldesi Cumhuriyet Ortaokulu Bilişim Teknolojileri öğretmeni Ahmet Kazu’nun yaptığı 5 dakikalık klipte öğretmenler sırasıyla kamera karşısına geçti. Arka fonda Gazi Osman Paşa Marşının çaldığı klipte aralarında Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem’in de olduğu öğretmenler İstiklal Marşını seslendirdi.