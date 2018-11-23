Öğretmenlerden MEB'e 31 bin proje önerisi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin fikir, proje ve önerilerini Bakanlığa iletebilmeleri için hayata geçirilen projeye 81 ilin tamamından katılım olduğunu belirterek, "Toplam 31 bin civarında yeni öneri var. Bunların 4 bin kadarı da çok somut ve kapsamlı projeler. Bizim tam da ihtiyacımız olan konularda projeler var." dedi.

Bakan Selçuk, Habertürk televizyonunda katıldığı canlı yayında "Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir Projesi" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Projeyi öğretmenlerin fikirlerini doğrudan alabilmek için hayata geçirdiklerini hatırlatan Selçuk, "81 ilin tamamından fikir geldi. Toplam 31 bin civarında yeni öneri var. Bunların 4 bin kadarı da çok somut ve kapsamlı projeler. Bizim tam da ihtiyacımız olan konularda projeler var." diye konuştu.

Selçuk, veri madenciliği metodolojisi ile Bakanlığa iletilen bütün proje önerilerinin analiz edildiğini aktardı.

Çeşitli parametrelerin dikkate alındığını ve bunlara göre alt başlıklar oluşturulduğunu dile getiren Selçuk, daha sonra projeler ile içinde geçen anahtar kelimelerin sınıflandırıldığını kaydetti.