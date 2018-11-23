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Öğretmenlerden MEB'e 31 bin proje önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 01:42 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "(Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir Projesi) 81 ilin tamamından fikir geldi. Toplam 31 bin civarında yeni öneri var. Bunların 4 bin kadarı da çok somut ve kapsamlı projeler. Bizim tam da ihtiyacımız olan konularda projeler var"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin fikir, proje ve önerilerini Bakanlığa iletebilmeleri için hayata geçirilen projeye 81 ilin tamamından katılım olduğunu belirterek, "Toplam 31 bin civarında yeni öneri var. Bunların 4 bin kadarı da çok somut ve kapsamlı projeler. Bizim tam da ihtiyacımız olan konularda projeler var." dedi.

Bakan Selçuk, Habertürk televizyonunda katıldığı canlı yayında "Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir Projesi" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Projeyi öğretmenlerin fikirlerini doğrudan alabilmek için hayata geçirdiklerini hatırlatan Selçuk, "81 ilin tamamından fikir geldi. Toplam 31 bin civarında yeni öneri var. Bunların 4 bin kadarı da çok somut ve kapsamlı projeler. Bizim tam da ihtiyacımız olan konularda projeler var." diye konuştu.

Selçuk, veri madenciliği metodolojisi ile Bakanlığa iletilen bütün proje önerilerinin analiz edildiğini aktardı.

Çeşitli parametrelerin dikkate alındığını ve bunlara göre alt başlıklar oluşturulduğunu dile getiren Selçuk, daha sonra projeler ile içinde geçen anahtar kelimelerin sınıflandırıldığını kaydetti.

Projelerin yazılım aracılığıyla anahtar kelimelere göre gruplandığı bilgisini veren Selçuk, "Böylece biz projeleri ilgili birime otomatik olarak gösterebilmiş, sevk edebilmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Öğretmenlerden gelen proje fikirlerinin sayısının giderek arttığını söyleyen Selçuk, "Öğretmenlerimizin bazılarına yüz yüze ulaşamasak da beraber sanal ortamda yeni projeler üzerinde çalışma fırsatımız olacak." açıklamasını yaptı.

- Şehit öğretmenler unutulmadı

Programda, Batman'daki terör saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın arkadaşlarının yer aldığı müzik grubu, "Pencereden Kuş Uçtu", "Magusa Limanı", "Suya Gider Allı Gelin", "Gönül Dağı" ve "Edremit'in Gelini" türkülerini seslendirdi.

Aybüke öğretmenin "Magusa Limanı" türküsünü söylediği videonun da gösterildiği programda, şehit olan 150'ye yakın öğretmenin ismi ekranlara yansıtıldı.

Canlı yayın, Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği Adile Sultan Kasrı'ndan yapıldı.

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