HABER

Öğretmenlerden öğrenciler için Şampiyonlar Ligi tadında maç

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:12 | Son Güncelleme

Mardin’in Derik ilçesinde bir okulda öğrenciler profesyonel bir havada maç yapmak isteyince öğretmenler harekete geçti.

Mardin’in Derik ilçesinde bir okulda öğrenciler profesyonel bir havada maç yapmak isteyince öğretmenler harekete geçti. Öğretmenlerin hakem olduğu maçta öğrenciler, Şampiyonlar Ligi’nin efsane müziği eşliğinde sahaya çıktı.
Derik ilçesindeki Kovanlı Samsung İlköğretim Okulu Müdürü Saadetin Cevheroğlu, öğrencilerin profesyonel bir ortamda maç oynama isteklerine kayıtsız kalmadı. Profesyonel futbolculuk kariyeri de olan Cevheroğlu, öğrencilerine unutulmaz bir an yaşatmak için hazırlıklara başladı. Öğretmenlerle birlikte bir etkinlik hazırlayan Cevheroğlu hakem üniforması, öğrenciler de halı saha üniformalarını giydi. Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde okuldan çıkan öğrenciler, daha sonra sıraya girip İstiklal Marşı’nı okudu. Birbirleri ile el sıkışıp başarılar dileyen öğrenciler, yazı tura atıp kaleleri seçti. Müdür Cevheroğlu orta hakem, diğer öğretmenler de yan hakemlik yaptı. Cevheroğlu’nun düdük çalması ile birlikte maç başlarken, diğer öğrenciler seyirci olarak merdivenlerde yerini alıp büyük bir heyecanla maçı izledi.

"Çocukların o ambiyansı yaşamasını istedim"
Maçı organize eden okul müdürü ve beden eğitimi öğretmeni Saadetin Cevheroğlu, 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Cevheroğlu, "Ben profesyonel olarak futbolculuk yaptım. Bunun için çocukların o ambiyansı yaşamasını istedim. Bir Şampiyonlar Ligi maçında neler yaşanır, sporcuların neler yaptığını öğrencilerin yaşamalarını istedim. O duyguyu, ambiyansı yakaladıysak ve öğrencilerime o heyecanı yaşattıysam ne mutlu bana. Emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma ve herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Kendimi gerçek bir maçta hissettim"
Öğrencilerden Abdulvahap Süer, güzel bir duygu yaşadıklarını kaydederek, maçı organize eden öğretmenlerine teşekkür etti. Öğrencilerden Rojhat Aktaş da, kendini maçta bir gerçek futbolcu gibi hissettiğini belirterek, "O anki duygular anlatılmaz yaşanır" diye konuştu.
Şirin Yıldan ise, "Çok heyecanlıydım, maçı oynadık ve kazandık. Çok güzel duyguydu, bu maçı organize eden, emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

PARTNERDünyanın en sağlıklı şehirleri açıklandı!Dünyanın en sağlıklı şehirleri açıklandı!
Tren otomobile çarptı:1 ölü, 2 yaralıTren otomobile çarptı:1 ölü, 2 yaralı
Otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 yaralıOtomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Feyzioğlu'ndan 'Suriye ile masaya oturun' çağrısı!

Feyzioğlu'ndan dikkat çeken çağrı: Suriye ile masaya oturun

Isparta'da korkunç olay! Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Son dakika! Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Roketli saldırıda yaralandı, 70 gün sonra sivil şehit oldu

Roketli saldırıda yaralandı, 70 gün sonra sivil şehit oldu

ALES yapıldı! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarihi

Mersin'de korkutan görüntü! Yüzlerce balık telef oldu

Mersin'de korkutan görüntü! Yüzlercesi telef oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.