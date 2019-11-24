HABER

Öğretmenlerden ‘Öğretmenler Günü’ne özel sergi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 13:18 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de 40 öğretmen, Öğretmenler Günü’ne özel resim sergisi açtı.

Küçükçekmece’de 40 öğretmen, Öğretmenler Günü’ne özel resim sergisi açtı. 40 eserden oluşan ‘Sanat İçin Ben de Varım’ başlıklı sergi, 21 Aralık’a kadar ziyarete açık olacak.
Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, sanat gönüllüsü 40 öğretmenin Öğretmenler Günü’ne özel hazırladığı resim sergisine ev sahipliği yaptı. 40 eserden oluşan ‘Sanat İçin Ben de Varım’ başlıklı sergide Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Öğretmeni Arzu Yıldan önderliğinde yaptıkları tuval üzerine akrilik boya resim çalışmaları yer aldı. Yaklaşık 6 ayda hazırlanan serginin açılışına Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

"Öğretmenlerimizin her yönüyle topluma örnek olması gurur verici"
Öğretmenleri tebrik ederek serginin açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim Müdürü Aşcı, "Öğretmenlerin resimle, müzikle veya sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenmesi gurur verici. Topluma bu yönleriyle de örnek olan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor, günlerini kutluyorum” dedi.
Görsel sanatlar alanında başarılarıyla adından söz ettiren Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Arzu Yıldan, “Eline daha önce fırça almamış olmasına rağmen sanata gönül veren, ben de varım diyen meslektaşlarımı bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tüm öğretmenlerim, sanat çatısı altında buluştu. Bu aynı başlık altında ikinci sergimiz ve bu kez daha kalabalığız. Tüm meslektaşlarımın gününü tebrik ediyorum” diye konuştu.
Öğretmenlerin serbest stille yaptığı çalışmalara ev sahipliği yapan sergi, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde 21 Aralık’a kadar açık olacak. Sergide Abdullah Ekiner, Arzu Yıldan, Ayhan Arı, Ayhan Eğri, Aylin Arabacı, Berrin Yakut, Beşire Tokgöz, Bircan Bağış, Burçin Alkan, Eda Kodakoğlu, Fadime Öncü, Fatma Özyürek, Figen Çoban, Gülay Turgut, Gülnihal Doğan, Gülşah Kargılı, Hasan Ali Yayan, Hatice Burcu Dönmez, Hüma Şen, Mesut İrmat, Mustafa Görür, Mustafa Özdemir, Mustafa Şeker, Nazan Çelik, Neriman Güneş, Nevin Dilmen, Nilşat Aksu, Nurcan Taşdemir, Nurhan Algün, Seda Çetiner, Sevda Durukan, Selda Yardımcı, Sema Cantürk, Sevcan Bağış, Sevilay Şimşek, Sezgin Mehmetcik, Sinem Hande Şeker, Tuna Şahiner, Ufuk Cura, Yeter Şahin, Yıldız Özdemir adlı öğretmenlerin eserleri yer aldı.

PARTNERKumsalda amuda kalktıKumsalda amuda kalktı
Güneşli havalar, barajlardaki su seviyesini düşürdüGüneşli havalar, barajlardaki su seviyesini düşürdü
105 yaşındaki Mukime öğretmenin 24 Kasım mutluluğu105 yaşındaki Mukime öğretmenin 24 Kasım mutluluğu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tavukları zehirlendi! Gözyaşlarına hakim olamadı

Gördüğü manzara karşısında şok yaşadı! Gözyaşlarına boğuldu

Bingöl’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Yine aynı kabus: 1 ölü

Batman'da öğretmenler, şehit meslektaşları için yürüdü

Binlerce öğretmen, şehit meslektaşları için yürüdü

Büyükçekmece'de pilates hocası kocası tarafından vuruldu

Pilates hocası dehşeti yaşadı!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 7 sivilin şehit olduğu saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Hain saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.