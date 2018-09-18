KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Ahilik Haftası kutlamaları açılış töreninde öğretmenler tarafından şet kuşatma gösterisi düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında çelenk sunumu ile başlayan Ahilik Haftası kutlamaları, Kayseri Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (KESOB) üyelerinin Vali Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etmesi ile devam etti.

Kutlamalar, Ahi Evran-ı Veli'nin Kayseri'de yaşadığı dönemde zaviye olarak kullandığı ve restorasyonla müzeye çevrilen Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi önünde düzenlenen törenle sürdü.

Törende konuşan Vali Kamçı, Ahilerin oluşturduğu ekonomik sistemle çalışmayı, adaleti ve kaliteli insan yetiştirmeyi prensip edindiklerini söyledi.

Ahiliğin Kayseri için önemli olduğunu vurgulayan Vali Kamçı, esnaf ve sanatkarların devletin bekası ve ülkenin gelişmesi için en önemli temel unsurlardan olduğunu aktardı.

KESOB Başkanı Ahmet Övüç de Ahilik teşkilatının Türklerin Anadolu'da kök salmasında önemli rol aldığını ifade etti.

Övüç, ayrıca Ahiliğin yüzyıllardır kardeşliği ve birliği öğütlediğini sözlerine ekledi.