HABER

Öğretmenlerden "şet kuşanma" gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 12:50 | Son Güncelleme

Kayseri'de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri, Ahilikte kalfalıktan ustalığa geçişi anlatan temsili şet kuşanma gösterisi sundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Ahilik Haftası kutlamaları açılış töreninde öğretmenler tarafından şet kuşatma gösterisi düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında çelenk sunumu ile başlayan Ahilik Haftası kutlamaları, Kayseri Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (KESOB) üyelerinin Vali Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etmesi ile devam etti.

Kutlamalar, Ahi Evran-ı Veli'nin Kayseri'de yaşadığı dönemde zaviye olarak kullandığı ve restorasyonla müzeye çevrilen Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi önünde düzenlenen törenle sürdü.

Törende konuşan Vali Kamçı, Ahilerin oluşturduğu ekonomik sistemle çalışmayı, adaleti ve kaliteli insan yetiştirmeyi prensip edindiklerini söyledi.

Ahiliğin Kayseri için önemli olduğunu vurgulayan Vali Kamçı, esnaf ve sanatkarların devletin bekası ve ülkenin gelişmesi için en önemli temel unsurlardan olduğunu aktardı.

KESOB Başkanı Ahmet Övüç de Ahilik teşkilatının Türklerin Anadolu'da kök salmasında önemli rol aldığını ifade etti.

Övüç, ayrıca Ahiliğin yüzyıllardır kardeşliği ve birliği öğütlediğini sözlerine ekledi.

Etkinlikte, Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi'nde görevli öğretmenler "şet kuşanma" törenini sergiledi. Ahilikte, kalfalıktan ustalığa geçişi anlatan temsili şet kuşanma, vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Hafta kapsamında "Yılın Ahisi" seçilen 57 yıllık terzi Mustafa Barut'a kaftan giydirilerek plaket verildi.

Törene AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve davetliler katıldı.

Etkinlik, çeşitli ikramların ardından sona erdi.

PARTNERTarihin acımasız yüzü! Ayaklarını görünce...Tarihin acımasız yüzü! Ayaklarını görünce...
Jandarmadan okul servislerinin şoförlerine trafik eğitimiJandarmadan okul servislerinin şoförlerine trafik eğitimi
Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda "Dünya Temizlik Günü" etkinliğiSabiha Gökçen Havalimanı apronunda "Dünya Temizlik Günü" etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahilik HAftası Kayseri Kayseri Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği öğretmen Şed Kuşatma

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

İYİ Partili vekilden çok tartışılacak iddia: Ebru Gündeş 'özel emirle' VIP'yi kullanarak New York'a gitti

İYİ Partili vekilden çok tartışılacak iddia: Ebru Gündeş 'özel emirle' VIP'yi kullanarak New York'a gitti

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılıyor mu? Açıkladı

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılıyor mu? Açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale'de termik santralde patlama!

Çanakkale'de termik santralde patlama!

Hakim yardımcılığı geliyor! Adalet Bakanı Gül duyurdu

Hakim yardımcılığı geliyor! Adalet Bakanı Gül duyurdu

Liseli Ayten cinayetinde korkunç iddia: Öldürdükten sonra tecavüze etti

Liseli Ayten cinayetinde korkunç iddia: Öldürdükten sonra tecavüze etti

Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış

Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış

Afyonkarahisar'daki otobüs kazasında kahreden tesadüf...

Afyonkarahisar'daki otobüs kazasında kahreden tesadüf...

Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.