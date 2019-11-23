Öğretmenlerden tramvayda müzik resitali

Samsun'da Tekkeköy'den Atakum'a seyir eden tramvayda bir grup öğretmen, müzik resitali sundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samulaş Hafif Raylı Sistem A.Ş.'nin desteğiyle çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu "Samsun İçin Sanat Topluğu" ritm grubu, tramvayda müzik resitali verdi.

Tekkeköy ilçesindeki duraktan tramvaya binen grup üyelerinin ellerindeki davul ve darbukalarla ritim tutarak Atakum ilçesine yaptığı yolculukta sunduğu resital, vatandaşlardan ilgi gördü.

Gökhan Barutçu, grup adına yaptığı konuşmada, çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu topluluğun boş zamanlarında bir araya gelerek insanlara hoşça vakit geçirttiğini söyledi.

Tramvayda yolculuk yapanlara ulaşmak ve onları biraz olsun mutlu etmek istediklerini aktan Barutçu, "Öğretmenler olarak mesaiden arda kalan zamanda stres atmak için böyle bir grubu oluşturduk. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde vatandaşlara müzik resitali sunmak için bir araya geldik. Bir farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

Samulaş Hafif Raylı Sistem A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kalafat da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü farklı bir şekilde kutladıklarını belirterek, öğretmenlerle halkı tramvayda buluşturduklarını sözlerine ekledi.

