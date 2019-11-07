Öğretmenlere 22 ayda ev sahibi olma imkanı

Ev almak isteyen öğretmenlerin beklediği haber Eminevim’den geldi. Hazırladığı ev kampanyasına Öğretmenler Günü’nü erken getiren Eminevim, Kasım ayında başvuru yapan öğretmenler için teslimat süresini 22 aya çekti ve iki yıldan daha kısa sürede ev sahibi olma yolunu açtı.

Öğretmenlerin ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefleyen Eminevim, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü hazırladığı özel kampanyalarla kutluyor. Kasım ayında ev sahibi olmak için başvuru yapan öğretmenler, Erken AL- Erken Öde kampanyası ile 22 ayda ev sahibi olabilecek ve iki yıldan daha kısa bir sürede almak istediği eve kavuşabilecek. Uygun maliyetli seçenekleri tercih etmek isteyen öğretmenler için de sınırlı kontenjanla ikinci bir kampanya sunan firma, daha ekonomik özelliklere sahip kampanya ile 29 ayda ev sahibi olma fırsatı da sunulacak.

Ev alırken faizsiz sistemin kolaylıklarından yararlanabilecek olan öğretmenler, kendi belirleyecekleri taksitlerle, Türkiye’nin her yerinden istedikleri evi alabilme fırsatına sahip olabilecek. Bu özel kampanyalardan tüm öğretmenler yararlanabilecek.